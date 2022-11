Més de 550 pacients passen de la punxada a un sensor

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de la Fundació Althaia ha completat la implementació del programa de monitoratge continu de glucosa adreçat a pacients amb diabetis tipus 1, que s’ha anat desplegant en fases. En l’actualitat, més de 550 pacients del Bages, Solsonès i Moianès es beneficien d’aquesta tecnologia, que permet mesurar la glucosa en sang de forma contínua les 24 hores del dia.

La utilització d’aquests sensors millora tant el control de la malaltia com la qualitat de vida de les persones que la pateixen, que fins ara havien de punxar-se en diferents moments del dia per saber els nivells de glucosa.

El Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut, va publicar el protocol d’accés al monitoratge continu de glucosa que finança en pacients amb diabetis tipus 1 i que definia les diferents fases de la implementació. En base a aquestes directrius, el Servei d’Endocrinologia d’Althaia va iniciar la tardor del 2018 el desplegament progressiu del protocol d’implementació, que constava de tres fases. L’última, la que contenia el grup més nombrós de pacients, es va iniciar el novembre del 2020, en plena pandèmia de la covid.

Molt útil durant la pandèmia

Fonts d’Althaia destaquen que aquesta tecnologia va ser especialment útil durant la pandèmia perquè els professionals d’endocrinologia disposaven de les dades del control de glucosa dels pacients que l’utilitzaven i les podien analitzar telemàticament. Això va facilitar les visites de seguiment telemàtiques amb l’avantatge de disposar de la màxima informació sobre el control de la glucosa.

El desplegament del sistema ha permès arribar als pacients amb diabetis tipus 1 sense límit d’edat i que compleixen els criteris especificats en el protocol. Aquests tenen en compte aspectes clínics i també relacionats amb l’adherència al tractament i l’autocura.

Educadores de diabetis

Per tal que els pacients coneguin el correcte funcionament dels nous aparells i puguin ajustar el tractament amb insulina a les dades dels sensors de glucosa, l’equip d’endocrinologia d’Althaia ha desenvolupat un programa educatiu, liderat i portat a terme per les infermeres educadores de diabetis. L’objectiu és empoderar els pacients i fer-los partícips del seu procés de salut, a més de poder treure el màxim profit de les dades dels sensors en el control de la glucèmia. En el cas dels infants, les sessions s’adrecen també a les seves famílies i intervenen, a més, professionals de pediatria.

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició d’Althaia ha fet un estudi per analitzar l’impacte del monitoratge continu de glucosa en pacients amb diabetis tipus 1. Les conclusions indiquen que el nou sistema ha millorat el control de la diabetis. En aquest sentit, s’ha demostrat que és una eina capaç de reduir el temps en hipoglucèmia. També que hi ha una millora progressiva del control al llarg del seguiment de 12 mesos, probablement per una major expertesa del pacient i l’ús de la informació que li proporciona el dispositiu per optimitzar el control.

Segons informa el Departament de Salut, actualment a Catalunya al voltant de 20.000 pacients disposen d’un dispositiu, que representa la cobertura total de les persones diabètiques de més risc, les de tipus 1. L’últim any hi ha hagut un increment del 18% de persones amb aquesta patologia, i s’ha passat de 17.000 a 20.000 que consten al Sistema públic de salut l’any 2021.