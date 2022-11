Després de fer-ho entre els pacients amb diabetis de tipus 1, el Departament de Salut ha informat que ha començat a dispensar, de forma gradual, els dispositius de monitoratge continu de glucosa als pacients amb diabetis tipus 2, dependents de la insulina i que necessitin almenys sis controls de glucèmia al dia. A Catalunya, al voltant de 2.500 persones diabètiques compleixen aquests requisits.

El desplegament per fases s’inicia prioritzant la distribució a les persones gestants o en programació d’embaràs i als menors de 18 anys. La indicació dels dispositius es farà a l’entorn assistencial de seguiment habitual del pacient.

D’altra banda, també ha informat que té previst incrementar els controls anuals que reben a Catalunya 75.000 persones amb diabetis per part del podòleg, com a mesura de prevenció per evitar l’anomenat peu diabètic, que pot tenir conseqüències greus com les ulceracions i amputacions. En funció del risc del pacient, si fins ara es preveien tres controls rutinaris l’any, amb la nova mesura i si ho prescriu l’especialista, les visites podrien incrementar-se fins a nou.