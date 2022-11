Cardona celebrarà aquest dissabte, 19 de novembre, una nova jornada Healthy Communities vinculada als hàbits de vida saludables. S’iniciarà a les 10 l’Auditori Valentí Fuster amb una xerrada de salut integral a càrrec del Dr. Iñaki Marina i finalitzarà a la Plaça de la Fira amb una exhibició de Showcooking, en aquest cas amb el jove cuiner cardoní Ramon González, a partir de 2/4 de 12.

Durant aquest mes de novembre es donarà per acabada la fase de tallers formatius del programa Healthy Communities. Al voltant de 900 persones del municipi han tingut l’oportunitat d’assolir els conceptes relacionats amb la millora de la salut integral. El 30% de participants ja han assistit a aquestes sessions formatives, ja sigui online o presencials. Tot i així, amb l’objectiu d’augmentar aquesta xifra, des de la Fundació SHE, amb el suport de Fundació “la Caixa”, s’ha decidit organitzar una jornada formativa i lúdica oberta a tothom. A través de la xerrada de salut integral del Dr. Iñaki Marina, els participants podran assolir un resum complet dels coneixements impartits en els tallers del programa i així formar part de la intervenció Healthy Communities a Cardona.

Al final de la xerrada també s’oferirà un fulletó amb una sèrie de recomanacions de cada temàtica de salut: alimentació saludable, activitat física, gestió de l’estrès i benestar emocional i prevenció del consum de substàncies tòxiques. Tot i que la xerrada està enfocada bàsicament a participants del programa, és gratuïta i oberta a tothom.

Amb l’objectiu de finalitzar la jornada d'una forma més lúdica, tindrà lloc una demostració de cuina, amb un menú saludable a càrrec del cardoní Ramon González i amb la col·laboració d’Alba Ribalta, nutricionista i part de l’equip de la Fundació SHE.

També es donaran consells sobre tècniques culinàries, tractament de producte i noves idees de cuina saludable. Per altra banda, es proporcionaran recomanacions sobre alimentació saludable i consells per introduir-la al dia a dia. El showcooking finalitzarà amb un tast del menú saludable format per primer plat, segon plat i postres. Aquesta activitat també és totalment oberta a tothom, gratuïta i no cal fer reserva prèvia.