L’Institut Castellet de Sant Vicenç és el primer centre que instal·la un dispensador de productes menstruals

L’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet és el primer centre de secundària de Catalunya que ha incorporat un dispensador de productes menstruals, com tampons i compreses. L’objectiu d’aquesta acció és combatre la pobresa menstrual i, en conseqüència, lluitar contra l’absentisme escolar i assegurar la igualtat d’oportunitats. Per aquest motiu, l’institut ha rebut el diploma que l’acredita com un centre «menstrualment responsable» de la mà de Menstrual Point, un moviment social creat per tal que totes les dones en el seu lloc de treball o estudi tinguin accés a productes menstruals saludables i sostenibles.

Per combatre la pobresa menstrual, que és la dificultat o la falta d’accés a les proteccions higièniques, l’Institut Castellet ha instal·lat a la zona de consergeria un dispensador de productes menstruals, que disposa de compreses i tampons perquè les alumnes i treballadores del centre en puguin fer ús de forma gratuïta. Segons fonts de l’institut, «la pobresa menstrual té com a conseqüència la disminució d’oportunitats en les noies i dones i la falta d'accés a proteccions higièniques té com a principal conseqüència l’exclusió, i en particular, l’abandonament escolar per a les més joves». El nou servei permet també fomentar una major sensibilització a l’institut, un entorn on sovint la regla encara és un tema tabú.

Per tot plegat, i amb l’objectiu de lluitar contra l’absentisme escolar i assegurar la igualtat d’oportunitats, el centre educatiu ha apostat per instal·lar un dispensador de la mà de la marca bagenca GU Planet, una botiga online de productes d’higiene femenina elaborats amb materials naturals com el cotó, que ha creat un dispensador per entorns laborals i educatius sota el nom Menstrual Point. «Com a institut volem ser responsables mediambientalment, i és per això que ens hem fixat en els productes de GU Planet perquè treballen amb cotó ecològic i sense tòxics i estan compromesos amb la sostenibilitat».

Menstrual Point és un projecte que ja s’està implantat amb èxit en empreses del territori com Tous i Persianes Collbaix i en algunes institucions públiques com l’Ajuntament de Balsareny. Els productes ecològics que es troben en el dispensador inclouen innovacions tecnològiques pròpies i patentades per l’empresa bagenca, com un aplicador reutilitzable de tampons que contribueix a la reducció de residus.

L’INS Castellet disposa d’una Comissió de gènere que té com a objectiu principal «la incorporació de la perspectiva feminista a tots els processos educatius», anant més enllà de les activitats i propostes puntuals que es fan als dies assenyalats, com el proper 25 de novembre. Segons expliquen des del centre, «a través de la coeducació vol fomentar la igualtat d’oportunitats de l’alumnat, tenint en compte la seva diversitat». Una línia de treball que ha posat en marxa aquest curs l’institut bagenc ha estat al voltant de la menstruació. A banda de la instal·lació del dispensador, també es farà una formació a l’alumnat de 2n d’ESO, que tindrà l’objectiu de normalitzar la menstruació, fomentar la salut menstrual i explicar els diferents productes higiènics.

El centre disposa d’un punt lila

L’institut també ha començat aquest curs un projecte a 3r de l'ESO en el que es treballen diversos temes relacionats amb els feminismes, el gènere i la diversitat. Aquestes actuacions són la continuïtat d’un treball que ja porta anys fent la comissió amb tallers de formació sobre temàtiques com els micromasclismes, diversitat sexual, violències o educació sexoafectiva. També l’any passat es va inaugurar un punt lila, on es proporcionen recursos i vol ser un punt de trobada per a parlar de temes relacionats amb el gènere i la diversitat.