La Generalitat de Catalunya va arribar a plantejar fa una dècada de manera molt formal el cobrament d’un peatge a l’Eix Transversal específic per a camions. Pretenia fer-ho aplicant la directiva europea que es coneix com a eurovinyeta (una taxa de circulació), coincidint amb la transformació d’aquesta carretera en autovia, quan es va desdoblar.

El gener del 2012, moment en què les obres estaven en plena execució, ho expressava Damià Calvet, llavors secretari de Territori i Mobilitat, quan va manifestar a aquest diari que quan estigués desdoblat aquest eix «és, per les seves característiques de connectivitat i d’utilització, una via on els camions han d’acabar pagant per circular-hi». No es plantejava un peatge físic, amb barrera, sinó amb modalitats més avançades com ara pòrtics (instal·lacions de captació tipus teletac) o geolocalitzadors.

A final d’aquell mateix any, qui era conseller de Territori, Lluís Recoder, va llançar fins i tot una previsió. La Generalitat calculava recaptar entre 5 i 10 milions d'euros per l’aplicació del peatge per a camions que fessin el recorregut complet de l'eix Transversal. I va ratificar la voluntat del Govern d’aplicar la taxa al llarg del 2013. La variabilitat tan àmplia de l'estimació de recaptació venia donada perquè en aquell moment encara s'estava treballant, entre altres aspectes, en la definició de a partir de quins tonatges s'aplicaria aquest peatge. En aquell moment, Recoder va argumentar que el motiu d'aquest peatge no era només recaptatori, sinó també dissuasiu, «per diversificar el trànsit de camions a través de l'eix perquè, si la via és gratuïta, tots els camions passaran per aquí i es tracta d'una carretera que no està pensada per a això sinó per obrir relacions entre ciutadans i comarques». I reblava que «no volem que cada cop que un camió travessa l'eix la Generalitat i els ciutadans hagin de pagar 12 euros».