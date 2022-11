L’alcalde de Súria, Albert Coberó (PSC), optarà a la reelecció després d’haver estat escollit per tornar a encapçalar la llista socialista a les eleccions municipals que tindran lloc el maig de l’any que ve. Graduat en Ciències Polítiques i de Gestió Pública, fins que va assumir l’alcaldia treballava a l'Ajuntament de Barcelona, en el Departament d'Urbanisme. Ha estat estretament vinculat a diverses entitats del municipi.

La militància del PSC de Súria ha donat suport de manera unànime a l’única candidatura presentada, la de l’actual alcalde, que va agrair la confiança i es va mostrar amb força per encarar les eleccions del 2023. Coberó va reconèixer que les ganes i la il·lusió del 2019 segueixen intactes i va assegurar que «tenim ganes de liderar un govern fort i amb una majoria suficient per poder tirar endavant projectes importants per a Súria, i que actualment estan bloquejats per plantejaments partidistes i personalistes».

En aquest primer discurs ja com a candidat oficial, va posar en relleu tota la feina feta al municipi al llarg d’aquesta legislatura en què «l’impacte de la pandèmia, la situació econòmica de l’Ajuntament quan vam entrar, i ara els efectes derivats de la guerra d’Ucraïna han dificultat molt la gestió política». El candidat socialista va remarcar també que «els projectes del SAIAR, del Centre Cultural Califòrnia, de transició energètica amb beneficis a la ciutadania, d’habitatge social i de millora d’accessibilitat als barris han de ser pilars fonamentals de la propera legislatura, i només seran possible si el PSC té l’alcaldia al municipi».

Coberó es va presentar per primer cop com a candidat a les eleccions del 2019 amb el repte d’agafar el relleu d’un històric, Antoni Julián, que va encapçalar la formació en cinc comicis i havia estat alcalde durant 16 anys (tot i que en aquell moment era a l’oposició). En les seves primeres eleccions com a alcaldable, va aconseguir un excel·lent resultat, ja que la llista del PSC va ser la més guanyadora i va obtenir un total de 4 regidors. Cal tenir present que, en les anteriors (2015), els socialistes havien obtingut només 2 representants que el van convertir en tercera força, amb CiU a un pas de la majoria absoluta amb 6 regidors.

Després dels resultats de les eleccions del maig del 2019, que van donar un ple municipal molt fragmentat amb 5 formacions i cap d’ells a prop de la majoria absoluta, Albert Coberó va assolir l’alcaldia gràcies a un pacte de govern amb el grup municipal GIIS, que havia aconseguit 3 regidors. Així, després de vuit anys d’oposició, el PSC va retornar al govern i a l’alcaldia de la que havia estat una de les seves places fortes. Tanmateix, aquest acord es va esquerdar dos anys després, el juliol del 2021, quan el mateix PSC anunciava el trencament. Això va fer que durant quatre mesos governessin totalment en solitari. Fins al novembre del 2021, quan aquest acord es va restablir parcialment, ja que llavors PSC i GIIS van tornar a sumar les seves forces, però entremig la formació independent s’havia quedat amb només 2 regidors, després que el tercer que tenia i que era el cap de la formació, Pere Requena, trenqués amb el partit poques setmanes després de sortir del govern i es mantingués al consistori com a regidor no adscrit. Per això, tot i la reedició del pacte, l’executiu ha estat la resta del mandat en minoria amb 6 dels 13 regidors que formen el consistori.

Aquesta situació li ha permès governar, però ha comportat dificultats a l’hora de tirar endavant alguns dels seus objectius, com ara els projectes del centre per a gent gran a l’antic edifici de Cal Pau o la nova biblioteca al solar de l’antic cinema Califòrnia, que han estat frenats per l’oposició, que en discrepa i que té una representació majoritària.

Ara, el seu objectiu és no només revalidar el triomf a l'alcaldia, sinó intentar assolir la majoria absoluta.