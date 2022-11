Els treballs que s'estan fent del camí que enllaça el barri de Fusteret i la rotonda d’accés al centre urbà de Súria han entrat en una fase que obligarà a tallar el pas de persones al llarg de tot el recorregut per motius de seguretat. Aquestes obres formen part de les previsions del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria i són a càrrec de l’empresa ICL.

El projecte preveu eixamplar el vial camí, reforçar-ne els elements de seguretat i arranjar les actuals escales entre el barri de Fusteret i la Deixalleria Municipal. Les obres es perllongaran fins a la segona quinzena de desembre. Davant l’afectació que pugui tenir l’esmentada incidència de mobilitat, l’Ajuntament oferirà un servei de desplaçament excepcional i gratuït, adreçat a les persones del barri que no disposen de vehicle propi i que hagin d’anar al centre urbà per motius de necessitat, com visites mèdiques programades o compra d’articles bàsics.

Per demanar l’ús del servei, caldrà trucar la Policia Local amb una antelació de 24 hores. Posteriorment, en el moment d’utilitzar el servei caldrà omplir i signar una butlleta, indicant les dades personals i el motiu del desplaçament. L’Ajuntament ha informat l’Associació de Veïns del Barri de Fusteret sobre aquest servei, que només estarà operatiu al llarg del desenvolupament de les obres i mentre no es pugui reobrir el camí de Fusteret al pas de persones. També es distribuiran fulls informatius sobre el tema al veïnat del barri.

Tot i el desenvolupament de les obres, es mantindrà obert l’accés a la deixalleria municipal en vehicle particular.