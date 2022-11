No Més Morts veu un greuge en relació amb el corredor del sud del Bages

La plataforma ciutadana No més morts a la C-55 considera un greuge el rescat que ha anunciat la Generalitat de la concessió de l’eix Transversal en relació amb la situació al corredor del sud del Bages, i bàsicament amb l’autopista Terrassa-Manresa.

D’entrada, la plataforma, a través d'un escrit considera positiu que, segons el que exposa la Generalitat, el rescat d’aquesta carretera -que l’entitat fa notar que es va desdoblar deu anys després de la seva construcció-, suposi un important estalvi econòmic per a les arques públiques. Però incideix, precisament, en el fet que, segons el que va anunciar la Generalitat, la gestió directa a partir de l’1 de gener reportarà uns recursos addicionals per a les arques públiques d’entre 40 i 50 milions d’euros anuals, «amb la qual cosa ens està dient qye aquest peatge a l’ombra de 160 quilòmetres i milers de vehicles ens costa de 40 a 50 milions l’any, i que aquests vehicles hi poden passar gratuïtament».

En aquest punt, la Plataforma Ciutadana No Més Morts a la C-55 exposa les comparacions amb l’autopista Terrassa-Manresa, amb concessió fins al gener del 2037, «i els seus 30 quilòmetres, i una densitat de trànsit que ni en els seus millors temps no ha arribat als 20.000 vehicles dia». En concret, subratlla que «les bonificacions pagades per la Generalitat amb els nostres impostos ens van costar en el seu millor any de transit de vehicles (2019) més de 32 milions d’euros». I hi afegeix que «no s’acaba aquí el pagament a Autema, amb aquests milions en bonificacions no està tot pagat, al contrari del que passaria amb un peatge a l’ombra com el de la C-25, ja que les bonificacions només són de dilluns a divendres, tampoc no cobreixen els festius, i per tant els vehicles han de pagar el peatge, que no és precisament econòmic».

Amb aquesta comparativa, la plataforma retreu que al Govern de la Generalitat de Catalunya que «ha trobat 479,3 milions d'euros, però no troba 115 milions per portar a terme els 3 projectes de desdoblament de la C-55, que dormen en un calaix de la Conselleria de Territori des de fa anys. Però aquests 115 milions també es podrien pagar amb les bonificacions a la C-16 en menys de 4 anys».

D’altra banda, la Plataforma Ciutadana No Més Morts a la C-55 retreu al departament de Territori que d’una carretera clau en la connexió del Bages i la Catalunya Central amb l’àrea metropolitana com és la C-55 no es disposi de dades d’aforaments (mitjanes diàries de trànsit) des del 2021, i que no n’hi ha de recents de trams especialment conflictius, com és el de Castellgalí, per la seva densitat i perquè permetria analitzar la capacitat de captació de l’autopista amb les bonificacions.