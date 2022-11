Navarcles rehabilitarà l’antic CAP com a espai polivalent i per a serveis municipals

Navarcles tornarà a posar al servei de la població l’espai que ocupava l’antic ambulatori, a la planta baixa del carrer Fortià Solà, que va quedar en desús des que el passat mes de gener el CAP es va traslladar a un edifici de nova construcció, a l’avinguda Lluís Companys. L’Ajuntament ja té en marxa el procés de licitació per a les obres de reforma del local, que és prou ampli com per poder encabir diversos serveis que s’estan acabant de definir, segons ha explicat la regidora d’Urbanisme, Laura Castell.

L’estructura de l’edifici es mantindrà intacta, però la redistribució interior preveu habilitar una sala polivalent per a usos diversos, un espai per a magatzems, i una altra zona per a serveis municipals, possiblement destinada als vigilants locals, que ara s’ubiquen dins l’edifici de l’Ajuntament. Això «permetria agrupar en un únic equipament i molt proper al consistori», els vigilants municipals, que se situarien a la planta baixa, amb l’arxiu i els serveis socials, que són a la planta superior, apunta la regidora. Abans que res s’hauran de fer algunes obres de reforma a l’interior de l’immoble, que l’Ajuntament preveu poder iniciar a començament d’any, tenint en compte que ja hi ha en marxa el procés de cara a la licitació, de manera que aquests nous espais ja estaran tots funcionant al llarg del 2023. Es tracta d’una intervenció sense una excessiva complexitat que s’executarà en una única fase, sosté Castell, amb un cost que no arriba als 100.000 euros. En concret, la proposta de treball preveu l’enderroc de parets no estructurals i envans, i també el del paviment d’entrada conjunta de vehicles i vianants a l’espai d’accés. Posteriorment, es procedirà a la pavimentació de cada un dels espais, la instal·lació de fusteria i vidrieres amb els elements de seguretat pertinents, i es farà una actualització de les instal·lacions elèctriques, telecomunicacions, climatització, i desguassos, entre altres actuacions.