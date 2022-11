El municipi de Sant Vicenç de Castellet acollirà, dimarts i dimecres vinent, la desena Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que aquest any ha complert 50 anys de vida. Durant les dues jornades els participants compartiran informació sobre els estudis, actuacions i recerques fetes a l’entorn del Parc Natural durant els darrers cinc anys, que és el temps que ha passat des de la darrera trobada celebrada Castellar del Vallès.

Precisament, enguany se celebren els 50 anys de la creació del Parc de Sant Llorenç, declarat parc natural el 1987, quan es va celebrar la primera trobada. Segons apunten des de la Diputació de Barcelona, «la vitalitat del Parc i l’interès que aquest desperta entre la societat es posa de manifest en el gran nombre de treballs de recerca i estudi que al llarg de tot aquest temps s’han centrat en el massís de Sant Llorenç i la serra de l’Obac». En la mateixa línia, asseguren que «bona part d’aquest èxit ha estat possible, precisament, gràcies a la suma d’estudis i recerques que es duen a terme des de diferents àmbits de la ciència i la cultura».

A la trobada, organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la col·laboració del GeoParc Catalunya Central, es presentaran 57 treballs sobre gestió forestal, ús públic, història i etnologia, ecologia, hidrologia, vegetació i fauna. Entre altres, es parlarà de l’ús de simuladors d'incendis per al disseny i la priorització de tractaments preventius al parc, dels quaranta anys de la Unitat de Guardes Forestals, dels beneficis psicològics dels banys de bosc a Sant Llorenç durant la pandèmia, dels forns de calç del Parc o de Sant Pere de Vallhonesta. També hi haurà una taula rodona sobre els 50 anys del parc.

La trobada és oberta a la presentació dels treballs d’institucions acadèmiques o de recerca, d’entitats diverses o bé realitzats a títol particular, que estiguin centrats en el patrimoni natural i cultural del Parc Natural i el seu entorn immediat. Des de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona apunten que «la posada en comú de coneixements i la divulgació que se’n derivi seran molt importants per a la consolidació i conservació d’aquest espai natural».

La jornada és gratuïta i les persones interessades a assistir-hi han de formalitzar la inscripció corresponent. Posteriorment, la Diputació de Barcelona publicarà en format digital els treballs presentats. En aquesta ocasió, i com a novetat, la trobada es podrà seguir tant presencialment com també virtualment pel canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals.

Mig segle de vida

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac va complir, el 24 de juliol passat, 50 anys. És el primer parc natural que es va crear a tot l'estat espanyol, al final de la dictadura franquista l’any 1972, gràcies a la iniciativa dels tècnics de la Diputació de Barcelona, que volien dotar aquest espai natural d’una protecció que, fins llavors, no tenia.

Fins aleshores hi havia hagut altres parcs de característiques similars a l’estat, com els parcs nacionals de Covadonga, Ordesa i el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, però el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac va ser el primer que va ser promogut i gestionat per una administració local a partir de la legislació urbanística vigent.