Navarcles preveu rehabilitar Ca l’Aguilar i consultar als veïns sobre els possibles usos

L’Ajuntament de Navarcles vol rehabilitar definitivament el Mas Aguilar, una finca de propietat municipal en un espai cèntric del poble on ja es va intervenir fa uns anys per evitar la seva degradació, però que fa temps que està en desús perquè per dins «està buit». L’objectiu prioritari és adequar-lo i condicionar-lo com a equipament públic, tot i que per ara no té una destinació definitiva perquè es voldria consensuar amb els veïns, més endavant, mitjançant una consulta, segons ha explicat la regidora d’Urbanisme, Laura Castell.

L’Ajuntament ha sol·licitat un ajut dels fons europeus Next Generation per poder destinar a la rehabilitació de l’immoble, i podria acabar rebent 466.000 euros de subvenció. De moment, però es tracta d’una acceptació provisional, apunta Castell, i l’Ajuntament està pendent de rebre en els propers dies la confirmació i l’import definitiu. El cost de la reforma, que implicaria refer tot l’interior, es calcula que pujaria uns 100.000 euros més, que els aportaria l’Ajuntament.

Es tracta d’una edificació del segle XVI situada en ple nucli antic, que constava d’una planta baixa i primer pis, però es va anar degradant, i actualment l’interior «és com una caixa buida» on tampoc no hi ha enllumenat ni altres serveis, diu Castell. Ja fa més d’una dècada que s’hi va fer una actuació estructural d’urgència arran de les greus deficiències que presentava la teulada, amb filtracions a l’interior, de manera que es va consolidar tota l’estructura de l’edifici, i se’n va sanejar i rehabilitar l’exterior per un import de més de 400.000 euros. L’interior es va buidar.

L’avantprojecte de reforma preveu l’habilitació d’uns baixos i dues plantes per un import que s’aproxima als 600.000 euros sense comptar el mobiliari. Tanmateix, la distribució final s’ajustarà als usos que s’acabin donant a l’immoble a partir d’una consulta que es faria més endavant als veïns, i també a partir del màxim consens polític, diu Castell, entenent que és un projecte que «va més enllà d’una decisió del govern actual». El que si que ja es preveu, d’entrada, és la reserva d’un espai a l’edifici per destinar-lo a serveis municipals i així poder esponjar l’actual ajuntament, si bé tampoc no s’ha definit quin podria ser el servei que s’hi destinaria. A partir d’aquí, la resta de l’immoble estaria obert a les propostes veïnals que es formulin en el seu moment, ja siguin de caire cultural (per bé el poble ja té un teatre-auditori), per a la joventut, o per a les entitats, entre altres. Ara, la prioritat és disposar dels diners per poder fer la rehabilitació, diu Castell, començant per la redacció del projecte executiu previ. Diu que l’obra no ha de ser complicada d’executar, però el projecte és a mitjà termini, amb la voluntat que es pugui completar al llarg del proper mandat.

D’un museu de l’amor, al CAP

El mas Aguilar ha estat objecte de diverses propostes d’ús segons el govern de torn, i algunes d’elles ben diferents, però que mai no s’han arribat a materialitzar i per dins l’edifici encara espera una reforma, que és el que ara es vol fer.

D’entre les idees que han sorgit aquests darrers anys hi ha un museu de l’amor que l’Ajuntament va plantejar el 2007 sota el govern de l’aleshores CiU, encapçalat per l’alcaldessa Maria Carme Alòs. Havia d’aprofitar l’embranzida que suposava l’obertura imminent de Món Sant Benet, i s’hi contemplaven espais per projectar audiovisuals i una escenografia interactiva a partir de les quals es feia un repàs per la història de les relacions humanes.

El projecte va quedar en un calaix, i uns mesos més tard, amb el canvi de mandat i l’arribada al govern del PSC i ICV, es va proposar destinar Ca l’Aguilar com a seu del nou CAP, després que ja se n’estava plantejant el trasllat a un espai més ampli. Finalment, però, la idea tampoc no va acabar tirant endavant. Navarcles va construir finalment el nou ambulatori en uns terrenys a tocar de l’antiga fàbrica Dresca, i es va inaugurar encara no fa un any.