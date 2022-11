La Coromina ja es prepara per donar el tret de sortida a les festes de Nadal, i ho farà amb la cinquena edició de la Fira de Nadal el dissabte 26 de novembre. L’Associació de Veïns de La Coromina organitzen una jornada d’activitats entre les 9 del matí i les 8 del vespre, dirigides a tots els públics.

Durant tot el dia hi haurà batucada pels carrers, un taller de decorar galetes per l’arbre de Nadal i de crear un pare Noel per penjar a l’arbre nadalenc, servei d’entrepans i una exposició de fotografies i trofeus “Gegants de La Coromina”, al Casal. Al matí, també hi haurà una cantada de nadales entre 2/4 de 12 i les 2 del migdia, un passacarrers amb els Amics del Drac i un caga-tió a càrrec de La Cua del Gat. Ja a la tarda, hi haurà un espectacle infantil i, cap a les nou del vespre, un piromusical.