Els pagesos comencen la sembra amb incertesa per la manca de precipitacions

Els pagesos de la Catalunya central ara estan immersos en el procés de sembra dels cereals, majoritàriament ordi i blat. Un inici de campanya que porta de cap els agricultors per la incertesa i preocupació que provoca la manca de pluja, que fa patir que la collita torni a ser dolenta després de dos anys complicats per al sector.

«Estem sembrant sense saber si naixerà», explica Ramon Tort, un agricultor d’Avinyó que treballa les seves terres i la de tercers i que ara està immers en el procés de sembra d’ordi i blat. Tort, que ja fa dies que treballa, explica que ja ha plantat llavors d’aquests cereals però lamenta que no neix res des de fa dies per la manca d’aigua. En aquest sentit lamenta que les campanyes de farratges i de colza han estat un desastre i que la situació és molt complicada. «Aquest any no ha nascut res i la que ha nascut s’ha mort de secada», explica sobre la colza, un producte que s’havia popularitzat els últims anys a la Catalunya central. Tort diu que la situació és d’incertesa total i assegura que «no recordo uns camps tan secs com els que tenim ara des que vaig començar a treballar amb el meu pare».

Tort no només treballa els seus camps sinó que també es fa càrrec de terrenys de tercers i, per tant, coneix bé com estan actuant els agricultors de la zona. «Alguns no sembren per esperar a veure si plou, però si després ho hem de fer tot de cop, tampoc no donarem a l’abast», explica. En aquest sentit, alguns agricultors estarien apostant per cultius de cicle curt, però això suposa una dependència més forta de la pluja en el futur i, per tant, més risc que la collita acabi no sent rendible econòmicament.

«Hi ha pagesos que estan frenats, que no saben què fer. Aquesta incertesa ens porta a això. Alguns potser sembren una part del camp i l’altra no. És un any molt anormal», explica Josep Guitart, pagès i coordinador del sindicat Unió de Pagesos al Bages. Guitart comenta que la situació del sector és molt preocupant perquè es ve de dos anys seguits de collites no gaire bones a la comarca i, de fet, defineix l’últim any de desastrós. El problema, però, és que les expectatives no són millors. «Comencem molt pitjor que l’any passat, perquè l’any passat vam tenir molt mala collita però almenys la sembra va néixer quan tocava i no vam tenir problemes fins a partir de finals d’any. Comencem malament i anem a pitjor», lamenta Guitart. A més destaca que la situació és més complicada que fa un any perquè llavors els costos de producció eren una mica més baixos que ara. «La collita ja ens va anar malament i aquest any comencem amb uns preus més alts des del principi», destaca Guitart, que diu que després de perdre els cultius de farratges i de colza, el que més preocupa és saber com aniran els de blat i ordi.

El bagenc, com Tort, tampoc recorda un procés de sembra tan incert com l’actual per culpa de l’estat dels camps i la manca de pluges. De fet, destaca les grans polsegueres que aixequen les màquines com un dels símptomes de la complexitat d’aquesta problemàtica. «Només esperem la pluja», afirma.

La situació també és molt preocupant per als ramaders, ja que els farratges també han estat un desastre. «La gent que té bestiar no té res per pasturar, ni al bosc ni enlloc», afirma el coordinador d’Unió de Pagesos al Bages. «El menjar que tenien previst per als ramats de bestiar de cara al principi d’hivern no hi és, no existeix. S’estan esgotant les reserves», alerta Guitart, que afegeix que això implica també que els preus dels pinsos o per comprar farratges d’altres són desorbitats en un context on els costos de producció estan creixent també per altres bandes.

Tot això fa que la situació del sector agrícola i ramader sigui preocupant i que tinguin la vista fixada en el cel en espera de precipitacions. Si la situació no millorés i es traduís en una altra mala campanya, només quedaria l’opció de demanar ajuda a les administracions, tot i que Guitart assenyala que encara és d’hora per pensar en això.

Al final, com ha estat històricament en l’agricultura, tot depèn de la pluja i, si les previsions es compleixen, els pagesos de la Catalunya central podran respirar una mica més tranquil·lament aquesta setmana ja que aquesta tarda el Servei Meteorològic de Catalunya preveu precipitacions a bona part de Catalunya i també a la regió central.