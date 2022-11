Iberdrola demana per error més de 10.000 euros en factures de la llum a una pastisseria de Navarcles

Una equivocació en les factures de la llum ha posat l’ai al cor a la pastisseria Nou Burjons de Navarcles, a qui Iberdrola ha arribat a demanar fins a 10.416 euros en dos rebuts corresponents al mes d’octubre. El primer, de 9.718 els va arribar dilluns passat, i aquest dilluns un altre de 698 euros més. Espantats per si haurien de tancar i per si els tallaven la llum, però convençuts que hi havia un error, Teresa Gómez i el seu marit Jordi González, copropietarius de l’establiment, ja havien denunciat els fets al seu gestor, a l’OCU i a Iberdrola, i no ha estat fins aquest mateix dilluns que la companyia ha reconegut que s’havia equivocat, i es compromet a solucionar el tema. Rac1 ha avançat la denúncia i Regió7 ha parlat amb els afectats.

El problema es remunta al mes de març passat perquè és des d’aleshores que «les factures no ens arriben bé», ha explicat Teresa Gómez a aquest diari. Diu que en van rebre algunes de 100 euros, i fins i tot de 45 euros, quan el consum habitual en aquest negoci els suposa factures mensuals «d’entre 800 o 900». Això ja els va fer malpensar que els n’acabaria arribant alguna de més alta per compensar aquests comptes a la baixa, però no fins al nivell en què ho ha fet. «Al juny ja en vam rebre dues de 600 euros», diu Gómez, però és que a l’agost en va arribar una de 1.700, al setembre una de 2.300, i les dues d’octubre ja han estat la gota que ha fet vessar el vas.

De fet, les dues factures de l’estiu «ja les vam trobar exagerades» i van demanar explicacions tant al gestor com a Iberdrola, i la resposta és que «ens feien lectures estimades perquè Fecsa Endesa (que és la distribuïdora) no els passava la lectura», explica Gómez, i assegura que fins i tot els van amenaçar de tallar-los el subministrament si no pagaven. Pastisseria i companyia van arribar a un acord per poder fer un pla de pagament a terminis davant les dificultats per poder abonar el pagament sencer. I és que, s’havia passat de factures minses a factures que pràcticament triplicaven l’import mensual habitual «que a tot estirar és de 1.000 euros en les èpoques de més feina com Nadal». A més, al negoci han fet esforços per estalviar, i durant l’estiu, per exemple, «només hem encès l’aire condicionat els caps de setmana», apunta Gómez. I amb tot i això, encara faltaven els 9.718 euros de dilluns passat i els 698 d’aquest dilluns. Enmig de la desesperació, aquest mateix dilluns la Teresa i el Jordi han rebut una trucada tant del gestor com del director d’Iberdrola de Catalunya «demanant-nos disculpes i admetent que hi havia un error», explicava Teresa Gómez lamentant que «ens serveixen de poc després de tants mesos de patiment». També els ha dit que la companyia posarà remei a la situació.

Dilluns vinent, aprofitant que és el dia en què el negoci és tancat, «anirem l’oficina a demanar que ens presentin les factures amb les lectures reals». Fins aleshores, no les pagaran, i confien que la trobada serveixi per subsanar l’error i tornar a les quantitats que pertoquen.