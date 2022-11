El Pitching de la Setmana del Talent, un acte impulsat pel Clúster Audiovisual de Catalunya que dona l'oportunitat a creadors emergents a exposar els seus projectes davant professionals del sector, va guardonar dijous passat el talent d'una bagenca. Efímero, el projecte de sèrie documental sobre salut mental ideat per la sallentina Carla Casimiro i el tarragoní Roger Galano, va endur-se el Premi al Desenvolupament, valorat en 2.000 euros, en la categoria "No Ficció i Format TV". D'ençà, sis productores s'han mostrat interessades en dur a terme aquest projecte.

El Pitching serveix com a punt de trobada entre talent emergent i empreses que busquen noves idees. Casimiro i Galano, juntament amb estudiants nacionals i internacionals, van defensar la seva idea davant de productores del país, com Brutal Media, Minoria Absoluta, Broadcaster, Youplanet, entre altres. Sis de les presents durant la jornada, van mostrar-se interessades en el projecte. Ara, els creadors d'Efímero es troben en un període de negociació amb les diferents empreses, tot i que encara no hi han arribat a cap acord.

Casimiro ha explicat a Regió7 que va idear Efímero fa un any, amb motiu del seu Treball de Fi de Grau de Mitjans Audiovisuals. La bagenca, que estudia al Tecnocampus de Mataró, va proposar-li a Galano impulsar el projecte, que, inicialment, havia de ser només un capítol, tot i que finalment n'han projectat vuit. Amb la producció, volen mostrar com "un problema de salut mental no tractat pot derivar a una addicció a les drogues, i les causes i conseqüències d'entrar en aquest món", ha detallat la sallentina.

Fins ara, ambdós estudiants únicament han pogut gravar el primer episodi i un petit tràiler. Això va finançar-se gràcies a aportacions mitjançant la plataforma de crowdfunding Verkami. En total, van obtenir la quantia que s'havien proposat, 1.000 euros, que va permetre sufragar part de la despesa de la part duta a terme fins ara. Amb els 2.000 de premi, els joves volen "poder tirar endavant el projecte", encara que Casimiro reconeix que "no és suficient per fer tota la sèrie". Per això, si volen que Efímero es converteixi en una realitat, necessiten el suport d'una empresa que els ajudi a concloure'l.