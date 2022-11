Els establiments que participen al programa Punts d’Informació Turística i Centres de Visitants del Geoparc han fet l’última sortida sobre el terreny d’aquest any, que els ha portat a conèixer en detall part de la oferta turística del municipi de Sallent. Així, una cinquantena de persones han conegut el centre de visitants del Geoparc que recentment s’ha obert al públic i la Casa Museu Torres Amat, una casa pairal que exemplifica com era la vida de la burgesia industrial catalana durant els segles XIX i principis del XX. Els participants també han pogut visitar la fàbrica adjacent que ha estat recentment rehabilitada. La sortida ha acabat amb un tast de vins i l’explicació de la oferta turística del Celler Sanmartí, celler de la ruta del vi DO Pla de Bages situat al municipi de Sallent.

Les sortides sobre el terreny formen part de les formacions que han de seguir les empreses que participen als programes de competitivitat turística. D’aquesta manera, poden conèixer de primera mà les diferents propostes turístiques que existeixen al territori i, a la vegada, establir relació entre elles, aprendre i explorar possibilitats de col·laboració. Els programes consten de diferents sessions, combinant presencialitat i virtualitat, sessions teòriques i sortides de coneixement del territori.

Aquest any hi ha 10 empreses que estan seguint la formació per acreditar-se per primera vegada i ja en són més de 70 que segueixen en el programa i el van iniciar en anys anteriors. El programa de Punts d'Informació Turística (PIT) permet que diferents equipaments i serveis vinculats al turisme com restaurants, allotjaments, museus, centres d’interpretació, biblioteques, agències o oficines d’atenció al ciutadà esdevinguin un espai de suport i informació per als turistes que visiten la comarca, on puguin rebre informació sobre l’oferta turística existent i suport en l’organització de la seva estada. Aquests punts són també centres col·laboradors del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Es tracta d’un programa impulsat per la Diputació de Barcelona i que al Bages s’executa a través de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal.

Les empreses que segueixen aquest programa adquireixen coneixements i eines per poder informar, orientar i acompanyar els turistes que visiten la comarca alhora que el programa els serveix d’espai de comunicació i relació amb les empreses de la comarca del sector turístic. L’objectiu de Bages Turisme és que la comarca pugui disposar del màxim número de Punts d’Informació Turística, ja que són de gran ajuda per al visitant. Tots els punts PIT acreditats poden trobar-se a https://bagesturisme.cat/oficines-turisme/ i enguany s’espera que els nous 10 inscrits també s’acreditin.

El conseller de turisme, Agustí Comas, ha valorat molt positivament la sortida realitzada, ja que ha permès que una cinquantena d’empreses de la comarca hagin conegut dos equipaments oberts recentment i amb propostes turístiques molt interessants: “D’una banda, el centre de visitants del Geoparc exerceix un paper central per poder interpretar la geologia del nostre territori. De l’altra, la Casa Torres Amat i la seva fàbrica adjacent, que va tenir el primer teler mecànic de tot l’Estat Espanyol, són un testimoni molt valuós del nostre passat industrial”.