La despesa generada per l’ús de l’enllumenat públic de Súria s’ha reduït de prop del 60% entre els anys 2020 i 2022, segons ha detallat l’Ajuntament. Una reducció que, segons fonts municipals, ver motivada per la instal·lació de llums LED en la gran majoria de punts d’il·luminació del centre urbà i dels barris de la vila. Aquesta renovació es va portar a terme durant l’any 2021.

Durant aquest any 2022, segons han detallat les mateixes fonts, el consum mitjà mensual de l’enllumenat públic de Súria ha estat de 17.476,08 kWh, una xifra que representa un descens de prop del 50% en relació amb les dades de l’any 2021 i de prop del 70% respecte les de l’any 2020.

L’esmentada millora de la il·luminació pública de la vila va ser impulsada per les àrees de Medi Ambient i d’Urbanisme, amb el suport de la Diputació de Barcelona i del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE). Aquesta actuació també va comptar amb un estudi previ de la Diputació de Barcelona.

La iniciativa formava part de les actuacions realitzades al llarg de l’actual mandat municipal per a la millora dels serveis públics, la contenció de la despesa i la transició energètica.