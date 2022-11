El PSC de Sant Fruitós es presentarà amb una cara nova al capdavant a les eleccions municipals, que s’han de celebrar el proper mes de maig. Albert Bosch González ha estat escollit com a alcaldable socialista, de manera que agafarà el relleu a Cristina Múrcia, que va ser la cap de llista a les del 2019 i que, al seu torn, va agafar el testimoni d’un històric, Tomás Casero, que havia pres aquest compromís en els quatre comicis precedents.

A les eleccions de fa quatre anys, Albert Bosch ja va formar part de la llista socialista, ocupant la quarta posició (van obtenir dos regidors). Precisament, en el comunicat fet pel PSC per anunciar la seva candidatura a Sant Fruitós es destaca que Albert Bosch «ha estat col·laborant amb nosaltres des de l’any 1999» i formant part de les llistes des dels comicis del 2003, i que «després de molts anys al nostre costat, ha decidit fer un pas endavant per prendre les regnes del nostre grup municipal i continuar treballant pel seu poble encapçalant la llista de la nostra candidatura». D’aquesta manera, afirmen, «s’inicia així una nova etapa al PSC de Sant Fruitós, on l’experiència, la coherència i el treball seran les puntes de llança del nostre programa». I en defineixen l’alcaldable com «una persona de partit, arrelada al nostre municipi, implicada en l’escolta activa vers les nostres veïnes i veïns».