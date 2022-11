L'Ajuntament de Súria preveu portar a terme en els propers mesos diferents obres de reparació i millora en diferents trams de circulació de vianants i vehicles, dins del nucli urbà. Actualment s’està portant a terme una actuació de millora a la carretera de Manresa per a l’arranjament de trams de vorera malmesos per les arrels dels arbres plantats en la via pública.

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 10 de novembre un projecte d’obres de reasfaltatge de l’accés al Poble Vell des de la carretera de Castelladral, l’avinguda de la Generalitat i el passatge Joan Oliver, que es faran a partir de les properes setmanes. D’altra banda, també aprovarà properament un contracte de serveis per tal de portar a terme obres de reparació i millora en diferents punts de voreres. Les obres que actualment s’estan desenvolupant a la carretera de Manresa afectaran trams de vorera d’una superfície aproximada de 100 m2 entre la carretera de Balsareny i el carrer de la Bòbila, en els dos sentits de circulació. Aquesta actuació ha estat impulsada i coordinada per les àrees municipals de Via Pública i Urbanisme. Mentre es desenvolupin aquestes obres a la carretera de Manresa, no serà possible el pas de vianants pels trams afectats pels treballs. Es demana als vianants que facin servir els punts semafòrics per passar a l’altra banda del carrer.