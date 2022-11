Un total de 14 nous establiments s’han adherit a la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, amb els que la xifra d’establiments adherits a la ruta ja és de 45. Es tracta 15 cellers, 7 allotjaments, 12 restaurants, 5 equipaments o entitats culturals, 1 guia, 1 formadora en benestar, 2 agències de viatge, 1 empresa d'activitats i 2 vinoteques. Les plaques a les noves adhesions s’han lliurat en el marc de la segona jornada dels membres de la Ruta del Vi.

Durant la trobada, a més, s’han presentat els resultats de les accions realitzades aquest any 2022 i la planificació prevista per al 2023. Els participants també han pogut escoltar una ponència sobre grans tendències, noves pautes de consum i elements de competitivitat en l’estructuració de producte enoturístic i han fet un taller de creació de producte.

La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages és una ruta d’enoturisme cultural que inclou més de 30 propostes per donar a conèixer les singularitats i la cultura de vi del territori. Els objectius d’aquest projecte són aglutinar i dinamitzar l’enoturisme a la comarca, posicionar el Bages com una destinació d’enoturisme cultural de referència a Catalunya i promoure el desenvolupament econòmic del territori a través de l’enoturisme. Es tracta d’un projecte transversal del qual formen part diversos agents com són els allotjaments, els restaurants, els equipaments turístics, les agències de viatges o les vinoteques, entre altres.

Entre gener i octubre del 2022 els cellers de la DO Pla de Bages han rebut més de 40.000 visites i l’objectiu és arribar a les 80.000 l’any 2026. El perfil del visitant és el d’un home o una dona d’entre 36 i 45 anys, interessats en el món del vi, i que viatgen en parella. Gairebé una quarta part visita la comarca gràcies a la recomanació d’un conegut.

La Ruta del vi de la DO Pla de Bages és un projecte compartit i finançat per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea.