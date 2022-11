Dones (i també homes) de diverses edats han participat aquest dijous a la tarda a Sant Fruitós de Bages en l’elaboració d’un mural simbòlic i reivindicatiu en el marc del Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, que es commemorarà demà, com cada 25-N.

La crida que s’ha fet des de l’Ajuntament amb aquest acte anticipat a la plaça d’Alfred Figueras, convidava totes les persones que ho volguessin a posar la mà prèviament remullada amb pintura de diferents colors sobre una tela, i d’aquesta manera deixar-hi la seva empremta feminista. La idea és confeccionar un mural col·lectiu que incorpora una inscripció amb el lema «l’Amor no mata», i després penjar-lo dins el local del Nexe.

Tanmateix, els actes centrals a Sant Fruitós arribaran aquest divendres. A les 12 del migdia, a l’Espai de la Memòria de la plaça de la Vila es llegirà un manifest i es farà un reconeixement a totes les víctimes de violència masclista que hi ha hagut aquest any. Després, alumnes de l’institut Gerbert d’Aurillac oferiran una actuació teatral i musical. Aquest mateix acte es repetirà a les 7 al Teatre del casal Cultural, i aleshores també actuarà l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, que interpretarà «Totes», i es presentarà la nova imatge gràfica que a partir d’ara definirà les campanyes i activitats sobre dona i igualtat al municipi. Abans, a les 4, hi haurà hagut uns jocs per la igualtat al Nexe Espai Jove.

El programa s’acabarà dissabte, a les 8 del vespre al Teatre del Casal Cultural, on la companyia Capgirats Projects representarà «Pors».