Sant Fruitós de Bages farà una profunda renovació de les canonades de la xarxa d'abastament d'aigua potable a les urbanitzacions de Les Brucardes i Pineda de Bages, actuació que ha rebut ara una subvenció de 500.000 euros de la Generalitat per fer-lo realitat. Es tracta d’un projecte que ha de permetre no només una millora del subministrament als veïns d’aquests dos nuclis, sinó també un important estalvi d’aigua per les fugues que ara s’hi produeixen.

Els treballs s'hauran d'executar entre els anys 2023 i 2024 i permetran substituir fins a 3,236 km de canonades antigues dels dos nuclis de població. Segons han concretat fonts del consistori, les instal·lacions en ambdues urbanitzacions tenen una mitjana d'antiguitat de cinquanta anys i concentren la major part de les avaries que s'ocasionen al municipi. Es calcula que, de mitjana, es reduiran un 36% de les pèrdues d'aigua en aquests àmbits, el que suposarà un estalvi d'aigua que s'estima en un volum diari de 101,75 m³ Un cop s'hagin executat els treballs s'estima que, de mitjana, es reduiran un 36% de les pèrdues d'aigua en aquests àmbits, el que suposarà incrementar l'eficiència de la xarxa d'abastament i maximitzar l'estalvi d'aigua que s'estima en un volum diari de 101,75 m³. Les actuacions que es realitzaran ja estan contemplades en el Pla director el servei aprovat pel consistori. L'execució d'aquests treballs està pressupostada en 816.711 euros, un import que es veurà reduït de 500.000 euros, gràcies a l'atorgament de la subvenció. Sant Fruitós de Bages i l'Espluga de Francolí són els únics municipis catalans de menys de 20.000 habitants que seran els beneficiaris de l'import màxim d'aquesta subvenció dels Fons Next Generation, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea.