Més de 150 persones s’han congregat avui a Monistrol de Montserrat per inaugurar una estàtua de Carles Amat feta per l’escultor manresà Ramon Oms. Una de les principals complicacions que va tenir l'escultor a l'hora de fer l'obra és que no hi havia cap imatge d'Amat, només un dibuix de Pilarín Bayés en que Oms es va basar per fer l'estàtua.

Joan Carles Amat va ser un metge, escriptor i músic que va néixer a Monistrol ara fa 450 anys. El municipi bagenc vol rellançar la figura del polifacètic personatge. Durant l’acte d’inauguració, l’alcalde, Joan Miguel, ha destacat que la idea de l'escultura va sorgir el 2020 i que pensant en que es podria fer després del llibre de Pilarín Bayés, l'equip de govern va decidir que la millor opció era fer una escultura del personatge per col·locar-la a la plaça que porta el seu nom. Miguel també ha volgut recordar que Amat va ser "un gran batlle de Monistrol" i va saber com gestionar "situacions tan difícils com una sequera". El rector de la badia, Joan Maria Bosch, ha beneït l'escultura. "La benedicció no és un acte supersticiós ni extraordinari, és una mirada d'agraïment", ha fet saber als assistents de l'acte. Ha estat un esdeveniment en el que també hi han participat Dels Gegants de Monistrol, l'orfeó Monistrolenc, l'esbart Monistrol Dansaire, els grallers de Monistrol amb en Roc i la Mariona i la colla de diables Els Tronats. Les seves actuacions musicals i de danses tradicionals s'han intercalat amb els parlaments oficials per part de membres de l'Ajuntament. Al final de l'esdeveniment hi ha hagut un pica-pica.