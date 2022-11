L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinat un total de 179.269 euros repartits entre 11 municipis de les comarques centrals en ajuts per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i per a l’execució d’obres d’emergència. Són les subvencions corresponents a la convocatòria a què es van presentar els ajuntaments entre l’1 de gener i el 31 de juny del 2022, que ara s’ha resolt, i que preveu ajudes d’entre el 30 i el 90 % del cost total, segons la mida de la població.

A la regió central, el Moianès és la comarca més beneficiada, especialment el municipi de Castellcir que, amb una subvenció de 100.000 euros per a camions cisterna, rep més de la mietat dels ajuts del territori. Granera, amb 13.147 euros, i Castellterçol, amb 9.468, es reparteixen la resta de diners destinats a la comarca, també per al transport amb cisternes. Fora del Moianès, l’Alt Urgell rep 29.849 euros per a camions cisterna a Coll de Nargó i la Vansa i Fórnols; Montferrer i Castellbò per a obres d’emergència; i les Valls de Valira per a les dues coses. L’Anoia rep una quantitat similar, de 22.025 euros per al transport en vehicles cisterna a la Llacuna, Santa Margarida de Montbui i Veciana. I finalment, al Bages, només Castellbell ha rebut una subvenció, en aquest cas de 4.780 euros per al transport amb cisternes.

En el conjunt de Catalunya, l’ACA hi ha destinat 402.146 euros en total, repartits a través de 36 ajuts, 14 a les comaqrues de Lleida, 10 a les de Barcelona, 9 a les de Tarragona, i 3 a les de Girona. La majoria han estat per cofinançar el transport d'aigua en camions cisterna, només 3 per a l'execució d'actuacions d'emergència i les 4 restants són casos en què s'han subvencionat les dues actuacions.

Aquesta setmana, l’Agència Catalana de l’Aigua ha obert la convocatòria d’una nova línia d’ajuts per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència, amb una dotació de 800.000 euros.