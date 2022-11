El fotògraf navassenc Jordi Koalitic es troba entre els nominats a guanyar els premis For You Fest de TikTok 2022. El bagenc, conegut a la xarxa social per mostrar de forma fàcil i ràpida fotografies espectaculars, competeix contra Twin Melody, Lola Lolita i Yunimatstudios en la categoria de TikTok Stars.

La gala d'entrega dels guardons es durà a terme el pròxim 1 de desembre i premiarà per segon any consecutiu els millors creadors de continguts dins de TikTok en nou categories diferents: esports, entreteniment, comèdia, educació, jocs, diversitat, música, moda i bellesa i estil de vida. Així mateix, la xarxa social reconeixerà cinc comptes relacionats amb el contingut més viral de la plataforma, entre els quals es troba el perfil del navassenc, que ja compta amb més de 19,5 milions de seguidors. #supercar #jordikoalitic ♬ ...Ready For It? - Taylor Swift @jordi.koalitic Car Photography Idea 🌋📸 w @CUPRA @cupra_esp #Cupra A l'octubre, l'artista, juntament amb el seu germà Arnau, van ser seleccionats entre els 75 millors 'influencers' estatals d'aquest any per la revista Forbes, que els han inclòs en la seva llista anual. Els navassencs, a més, han estat els triomfadors de la categoria Best Influencer Creativity 2022 i fa dos anys van guanyar el Premi de Comunicació de Regió7. TikTok els va convertir el 2020 en els primers creadors de l'Estat remunerats pels seus continguts. El treball a les xarxes socials els va obrir les portes a la seva pròpia productora, Koalitic Visuals, amb la qual treballen per marques comercials de tot el món.