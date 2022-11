Sergi Márquez encapçalarà la llista per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Rajadell a les eleccions municipals que tindran lloc a final de maig de l’any que ve, després que la seva candidatura fos ratificada pels militants de l’assemblea local. Agafa el relleu al capdavant de la llista de Xavier Garcia, que la va encapçalar el 2019.

Sergi Márquez és enginyer en una multinacional del sector de l'automoció, participa activament en el moviment veïnal del seu nucli i és regidor de l'Ajuntament de Rajadell des de 2011.

Actualment, ho és del govern municipal, d'Urbanisme, de Serveis Socials (aquestes dues compartides), Consum i Salut Pública.

Aspira a "transformar Rajadell en un municipi amb valors republicans". Destaca que "vull un Rajadell on es posi les persones al centre i on tothom se senti representat i pugui participar-hi". Segons el candidat d’ERC, "ara és l'hora de fer un tomb social al poble, canviant dinàmiques i fent una gestió eficient dels recursos per fer un Rajadell més innovador i inclusiu".

Per al candidat és clau oferir "un projecte obert a tothom qui vulgui participar-hi i on s'acollirà totes les veïnes i veïns que vulguin sumar-s'hi".