Més de 300 persones han assistit als actes sobre hàbits de vida saludables organitzats per part de la Fundació SHE, amb el suport de Fundació “la Caixa” que s’han fet en dues sessions els darrers dies a Cardona coincidint amb la recta final de la fase de tallers del programa Healthy Communties, que la mateixa Fundació organitza en aquest municipi per fomentar la salut cardiovascular.

La majoria d’assistents han estat participants d’aquest programa, ara que ja tenen les eines necessàries per millorar la seva salut gràcies als les sessions formatives online i presencials que han anat fent en els tallers, o a través d’aquestes jornades. Entre les temàtiques tractades en aquestes activitats hi havia l’alimentació saludable, l’activitat física, la gestió d’estrès i el benestar emocional o la prevenció al consum de substàncies tòxiques. Són temàtiques que s’han tractat durant aquesta fase de tallers a través de professionals experts en cada camp. «Amb la celebració d’aquests dos actes, juntament amb alguns tallers restants al mes de gener, posem fi a una etapa i encarem la una nova fase del projecte: els grups d’ajuda mútua i els pròxims mesuraments de salut a finals de 2023», segons fonts de l’equip de Healthy Communties. La primera jornada, el 19 de novembre, es va iniciar a l’Auditori Valentí Fuster amb la xerrada de salut integral a càrrec del Dr. Iñaki Marina. Tot seguit, a la Plaça de la Fira va tenir lloc una demostració culinària d’un menú saludable a càrrec del jove cuiner cardoní Ramon González, amb la col·laboració d’Alba Ribalta, nutricionista i part de l’equip de la Fundació SHE. També van donar consells sobre tècniques culinàries, tractament de producte i noves idees de cuina saludable, i recomanacions sobre alimentació saludable i sobre com introduir-la en el dia a dia. Durant el showcooking, els assistents van poder tastar un primer plat de puré de mongetes amb verdures saltejades i caldo vegetal, un segon plat de pollastre rostit, moniato i amanida d’herbes i uns postres de carbassa, cafè i taronja. La segona jornada es va fer el 24 de novembre a l’Auditori Valentí Fuster, i va consistir en una xerrada a càrrec de la Dra. Imma González, metgessa del CAP Cardona, que va parlar sobre el control de la tensió arterial. Va donar algunes pinzellades sobre les patologies que existeixen i d’on sorgeixen, com tenir-les controlades i com mesurar-se correctament la tensió a casa. Tot seguit, cada especialista de l’equip de Healthy Communities va donar consells generals de salut sobre algunes de les temàtiques del programa, com l’alimentació saludable, a càrrec de la nutricionista Alba Ribalta; gestió d’estrès i benestar emocional a través de la psicòloga Natalia Montilla; i activitat física amb el Dr. Xavier Orrit. Va acomiadar l’acte l’actuació del quartet vocal a capella “Les Fourchettes”. L’última part del concert es va fer a la Sala de les Voltes amb un aperitiu saludable per a tots els assistents de la mà de la Cuina del Ganxet.