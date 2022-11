Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que se celebra aquest dissabte, 3 de desembre, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona organitza, conjuntament amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), una jornada inclusiva adreçada a públics de totes les edats i capacitats, en la qual poder conèixer i participar dels diferents recursos existents per gaudir amb plenitud dels espais naturals.

La jornada tindrà lloc el mateix dissabte entre les 10 i les 2 del matí a la Casa Nova de l’Obac, amb un programa d’activitats en les que es posarà a disposició dels participants material i recursos de suport a l’accessibilitat com intèrprets de llengua de signes catalana, braille i audiodescripció per a persones cegues, cadires Jölette per a persones amb mobilitat reduïda i un equip d’atenció i suport per atendre personalment les necessitats que es presentin, entre d’altres.

També, amb la col·laboració de LaFACT-Fupar, entitat que impulsa el desenvolupament social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, s’organitzarà un taller de plantació d’herbes aromàtiques que estarà dinamitzat per nois i noies d’aquesta entitat.

La jornada és resultat de la suma de capacitats i voluntats de diferents empreses i entitats que treballen per a la inclusió social i l’accessibilitat de totes les persones al medi natural com ara Joëlette, l’Escola d’educació especial Crespinell de Terrassa, Rodamunt i LaFACT - Fupar.