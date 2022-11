L’oficina de turisme de Santpedor ha organitzat per aquest dissabte, 3 de desembre, una visita teatralitzada a la vila medieval de la mà de la família Perellós. El fil argumental parteix d’un fet real que va succeir l’any 1381 quan Francesc de Perellós i Constança de Pròixida van comprar Santpedor al rei Pere III.

A partir d’aquí, es crea una història de ficció en què els personatges arriben a la vila per prendre’n possessió, però es troben que han fet un salt en el temps i estan al 2022. Al llarg de la visita, el públic els acompanyarà pels diferents indrets de la vila medieval, on explicaran com eren aquests mateixos llocs a la seva època, fa més de sis segles.

La visita comptarà amb dues sessions, a les 10.30h i a les 11.30h, i cal inscripció prèvia gratuïta a www.santpedor.cat