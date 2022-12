Sant Vicenç de Castellet donarà el tret de sortida aquest dijous, 1 de desembre, a la campanya "Ara més que mai comerç local per Nadal" amb l’encesa popular de la il·luminació dels carrers. Aquest any, l’estrena dels llums estarà acompanyada per un espectacle itinerant que recorrerà els carrers més cèntrics i que servirà de festa de benvinguda a les celebracions nadalenques. L’inici serà a la plaça Clavé i la comitiva anirà transitant fins a acabar a amb un esclat final a la plaça de l’Ajuntament amb diferents sorpreses durant tot el camí. La campanya de Nadal compta amb l’organització de les àrees de Comerç i Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

El comerç, protagonista Aquest Nadal el comerç serà més protagonista que mai i estrenarà el joc "El Nadal a Sant Vicenç de Castellet" a través del qual els comerços, amb la col·laboració de la Cavalcada de Reis, repartiran garlandes retallables per penjar als arbres que els veïns i veïnes decoren a casa. El joc consistirà a reunir cinc peces de la col·lecció Reis Mags de Sant Vicenç de Castellet que es repartiran entre els establiments. Un cop es tingui la col·lecció completa es podrà recollir un petit obsequi a l’OAC de l’Ajuntament. Fira de Nadal i animació al carrer El municipi viurà la jornada festiva per celebrar Nadal coincidint amb el diumenge 18 de desembre. La Fira de Nadal estarà dedicada als oficis artesans del pessebre amb animacions al carrer, tallers infantils i jocs gegants. Durant aquest cap de setmana també s’organitzaran els actes amb motiu de La Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio i a la tarda se celebrarà el tradicional Cagatió a la plaça de l’Ajuntament. Els dissabtes 3 i 17 de desembre l’Ajuntament també potenciarà l’animació al carrer i establirà itineraris amb activitats per afavorir la dinamització a tot el nucli comercial. El 3 de desembre es podrà gaudir de música en directe a diferents espais, mentre que el 17 de desembre es programaran actuacions de màgia itinerants sota el lema Nadal Màgic amb diferents trucs al carrer.