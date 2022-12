Formatges Muntanyola, de la Fundació AMPANS, ha estat novament premiada amb una medalla d'or pel Bufalet, formatge curat elaborat amb llet de búfala, al Concurs Internacional de Lió, de formatges i productes làctics, on hi han participat prop de 1.300 mostres de formatges. El bufalet de Muntanyola ha obtingut la medalla d'or en la categoria de formatges de llet de búfala, l'únic de Catalunya i l'Estat que s'ha endut aquest reconeixement. La resta de premiats amb l'or en aquesta categoria, han estat de formatgeries italianes, un país referent en l'elaboració d'aquest tipus de formatge.

El Bufalet és un formatge curat elaborat de forma artesanal amb llet de búfala, amb una maduració de dos a quatre mesos. Amb un intens aroma, de textura cremosa i fonedís en boca, el curat de búfala no conté lactosa. La llet de búfala té un nivell molt baix de lactosa que, a més, desapareix en el procés de coagulació de la llet i durant el període de maduració, i així es converteix en una gran elecció per a persones amb intoleràncies o al·lèrgies a la lactosa.

Lió, famosa per ser la capital dels sentits i del gust, acull aquest important concurs que es va convocar per primera vegada al 2015, amb la competició dels millors vins del món, la millor selecció de begudes espirituoses i cerveses del món, i des de l'any 2019 la selecció dels millors formatges i productes làctics internacionals.

El Concurs Internacional de Lió convoca 300 categories de formatges i productes làctics, on hi concursen formatges de les varietats de vaca, cabra, ovella i búfala, així com mantegues, iogurts, llets i cremes d'arreu del món. Aquest any, amb una participació rècord de prop de 1.300 mostres de formatges, s'han lliurat 387 medalles i 14 trofeus als millors formatges de cada país. És la primera vegada que Formatges Muntanyola s'hi ha presentat.

El formatge curat de búfala ha estat anteriorment premiat als World Cheese Awards amb la medalla de Plata.