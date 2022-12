«Els nens i nenes han de deixar de menjar patates fregides als restaurants, allotjaments i ofertes turístiques del nostre país». Amb aquesta imatge tan gràfica va definir el director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, un dels reptes de l’estratègia turística, que aquest dimecres va centrar la jornada «Turisme familiar i gastronomia» a la Fundació Alícia. La trobada donarà lloc a una guia amb propostes innovadores per facilitar que les empreses del sector turístic de Catalunya adaptin la seva oferta de restauració a les noves demandes.

Agents turístics i gastronòmics del país es van reunir a Món Sant Benet per trobar eines i definir estratègies per tal de poder donar resposta a la demanda creixent per part de les famílies de gaudir d’una alimentació saludable durant les vacances o el seu temps d’oci i de tenir una oferta diversificada per als seus fills. Tenint en compte que el turisme familiar suposa el 30% del turisme de Catalunya i que la gastronomia és un dels pals de paller de l’oferta de casa nostra, l’Agència Catalana de Turisme s’ha marcat l’objectiu de «millorar l’oferta de turisme familiar vinculat a la gastronomia» perquè, segons explicava Ferrer, «hi ha alternatives més, saludables més sostenibles i més arrelades a la nostra tradició gastronòmica» que les que s’ofereixen actualment.

El resultat de la trobada es plasmarà en una guia amb propostes per millorar l’oferta gastronòmica familiar

La jornada va comptar amb ponències d’experts en el camp de la restauració familiar, l’exposició d’experiències i tallers culinaris. D’aquest intercanvi en sortirà una guia «de propostes innovadores de gastronomia vinculada al turisme familiar perquè els nostres empresaris tinguin recursos per oferir coses més enllà dels espaguetis i les patates fregides», una demanda de les famílies «que cada vegada tenen uns requeriments més exigents al respecte de la famosa carta infantil». És per això, que aquells que ofereixen serveis turístics hauran de prestar-hi atenció si volen ser competitius i disposar d’una oferta que atragui els visitants amb un valor diferencial.

De les diferents intervencions se'n va desprendre la necessitat d’innovar i d’aplicar la dieta mediterrània també en els menús infantils, actualment amb molts aliments ultra processats, sals i sucres i poca verdura, fruita i llegums.

El director de la Fundació Alícia, Toni, Massanés, que també va intervenir a la jornada va destacar que a Catalunya «tenim una avantatge competitiva perquè tenim una cuina de les més sanes i sostenibles del món i és la nostra responsabilitat que no la perdem. La gent vindrà per menjar bé». La jornada va comptar amb una demostració culinària sobre alimentació i diversitat, a càrrec del cap de cuina de la Fundació Alícia, Marc Puig-Pey, que va traslladar els continguts teòrics als fogons.