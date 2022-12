El Consell Comarcal del Bages ha aprovat el pressupost de 2023 que arriba als 17.054.794 euros, una xifra que suposa un 2,11% més respecte els comptes d'enguany. Els números han estat aprovats en el darrer ple, celebrat a Monistrol de Montserrat amb els vots favorables de l’equip de Govern (ERC i JuntsxCat) i l’abstenció de la Candidatura de Progrés, la CUP, En Comú Guanyem i Ciutadans.

Aquest pressupost permetrà continuar desenvolupant les competències d’aquesta administració comarcal i suposa la consolidació dels equips de serveis socials al territori, tant bàsics com especialitzats, amb la incorporació de figures que permetran afrontar noves línies de treball, fruit del finançament que aporta el nou contracte-programa signat amb el Departament de Drets Socials i el Departament d’Igualtat i Feminismes, vigent per als pròxims quatre anys. El pressupost també reforça les polítiques mediambientals, així com els programes vinculats al reforç del teixit industrial i l’ocupació a la comarca.

El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez Mosella, destaca que "aquest acord ens permet reforçar les polítiques en matèria de serveis socials, dona i el col·lectiu LGTBI amb una atenció més àmplia al territori en un context de dificultat social i econòmica”. En aquest sentit, Serveis Socials Bàsics comptarà amb una partida de 2.944.260 euros, l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) tindrà un pressupost de 679.000 euros, mentre que les polítiques d’Inclusió social, Gent gran, Transport adaptat, Dona i LGTBI disposaran de recursos per valor de prop d’un milió d’euros. El pressupost també reforça les accions en matèria d’eficiència energètica a disposició dels ajuntaments, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia, el Servei Comarcal de Protecció Civil i els programes de dinamització econòmica, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, a l’espera de definir el model de concertació amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l’àrea que compta amb un finançament més important, es mantenen al capdavant les polítiques en matèria d’Educació i Cultura, en què destaquen les beques per al menjador i el transport escolar. L’àrea d’Educació i Cultura disposa d’un pressupost global de 6.380.000 euros.

Inversions a la seu del Consell i la xarxa d'aigua

Pel que fa al capítol d’inversions, continuaran les obres de remodelació de la seu del Consell Comarcal del Bages amb l’execució de la fase 2, que inclou millores a la primera i segona planta, renovar espais i els equips informàtics, actuar a la coberta i fer més eficients els sistemes de climatització. La segona fase d’obres té un pressupost de 934.000 euros. Les altres inversions destacades seran les de millora de les instal·lacions dels sistemes d’abastament d’aigua en alta Bages Cardener i Bages Llobregat, d’entre les que hi ha la construcció del nou dipòsit comarcal de La Paloma II, que suposarà una millora en la garantia d’abastament i la pressió de la xarxa municipal d’Artés. L’import d’aquestes inversions en els sistemes d’abastament és de 1.433.085 euros.

Per altra banda, la liquidació de l’any 2021 deixa un romanent positiu de 2,5 milions d’euros i el pagament a proveïdors durant aquest tercer trimestre d’any se situa en una mitjana inferior als deu dies. El pressupost ha estat presentat pel conseller d’Administració i Transparència, Jordi Palma i Sánchez, que ha reclamat al conjunt d’administracions “la importància que s’afronti de manera urgent la millora del finançament dels consells comarcals”.