Iban Hortal serà el nou cap de llista de la formació Compromís amb Sant Joan a les properes eleccions municipals. Hortal, actual portaveu del grup municipal (que en aquest mandat és a l’oposició a l’Ajuntament) , ha estat escollit per més d’una trentena de militants i simpatitzants de Compromís que en destaquen la «responsabilitat, solvència i capacitat de construir equip i tendir ponts. Unes qualitats molt necessàries avui en política».

Hortal és regidor des del 2015 i el portaveu del grup municipal des del passat mes de juny després de la renúncia d’Albert Marañón, que va encapçalar la llista a les eleccions del 2019. Per als militants i simpatitzants de Compromís aquesta experiència a l’Ajuntament, la seva implicació en la vida social del municipi i bagatge professional han estat «garantia de la seva preparació i que coneix les necessitats i els reptes a afrontar com a poble». Iban Hortal, té 47 anys i és pare de dos fills. És enginyer tècnic industrial i treballa a una empresa del sector del metall, des de fa uns anys com a director d’operacions. Ha estat voluntari en diverses associacions com Voluntàries Mediambientals, i coneix de prop la vida esportiva del municipi.

Per la seva banda, Hortal s’ha mostrat agraït al grup per la confiança i assegura que entoma el repte carregat d’il·lusió i disposat a treballar de valent. Afirma que Compromís amb Sant Joan «representa com cap altre el sentir dels santjoanencs i santjoanenques, la capacitat de sumar gent de procedències diverses que comparteix les ganes de treballar per un poble que pensa i cuida els seus veïns i veïnes».

Hortal creu que Sant Joan necessitarà a partir del proper mandat «un govern capaç d’entomar i assumir les seves responsabilitats i no defugir-les, capaç de pensar en el poble d’avui al mateix temps que rumb, direcció i alçada de mires per generar noves oportunitats que millorin el poble i la vida dels que hi vivim».

Per a Hortal «Compromís hem demostrat tot el mandat que tenim propostes concretes per posar al centre les persones, els serveis fonamentals com l’educació o la sanitat, i entomar reptes urgents com les polítiques mediambientals. Tenim les propostes, tenim la capacitat d’arribar a acords per aprovar-les, ara volem tenir l’oportunitat d’executar-les i fer-les realitat».