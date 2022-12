Sant Fruitós projecta un gran pulmó verd al solar de l’antiga fàbrica Bertrand i Serra

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha dissenyat l’adequació d’un ampli espai de zona verda al cèntric solar que havia ocupat l’antic recinte fabril de Bertrand i Serra. El projecte, que es preveu aprovar abans d’acabar l’any, vol fer d’aquest àmbit «un parc públic central al cor del poble», just al costat de la residència i el futur CAP, segons ha explicat el regidor de Planejament Urbanístic i Territori de Sant Frutós, David Uró, en la presentació pública que s’ha fet aquest divendres al vespre a l’Ajuntament, amb presència de l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan; la regidora de Joventut, Estrella Morales; i l’arquitecta municipal, Eva Fortuny.

En concret, l’actuació afectarà la part dels terrenys encara pendent de desenvolupar i que correspon a l’àmbit públic, després que ja fa un temps que es va construir un supermercat Bon Preu a l’extrem del solar d’aprofitament privat. És un ampli espai en la intersecció que formen l’avinguda Bertand i Serra i el carrer de Jaume Balmes, i que actualment és un descampat tret d’una zona d’aparcament sense ordenar. La idea és convertir-lo en un parc «digne i de qualitat» en una àrea «que està cridada a ser el nou centre del poble», i que serveixi «de punt de trobada» complementari a la plaça on hi ha la màquina del Cobert del Batre o a la plaça d’Alferd Figueras.

Per això es cuidarà especialment la vegetació amb arbres d’espècies diverses que marcaran els recorreguts interiors, i a l’hora «de característiques singulars, perquè donin color en les diferents estacions de l’any», segons ha apuntat l’arquitecta. La zona central, a la banda més a tocar del supermercat, hi haurà un prat verd amb gramínies en forma d’amfiteatre, i amb unes graderies de fusta, i on es puguin fer concerts o funcions teatrals. També hi haurà jocs infantils repartits per tot l’àmbit del parc, i es conservaran els antics vestidors de la fàbrica perquè, a la llarga s’hi pugui adequar una zona de serveis amb bar. Hi haurà recorreguts interiors que distribuiran els espais, i es combinarà el terra de sauló i el de formigó polit segons les zones.

Prèviament, s’eixamplaran les voreres perimetrals de l’avinguda i el carrer, on s’habilitaran alguns aparcaments pensats per a l’estacionament limitat, sobretot per als usuaris del CAP. Així mateix, es reserva un espai rectangular i en paral·lel entre el propi parc i l’edifici de la residència i del futur CAP, que també serà zona verda, però que servirà per si mai s’ha d’ampliar algun d’aquests edificis.

La intenció de l’Ajuntament és poder adjudicar les obres a començament de l’any vinent, i es calcula que tindrien un termini d’execució d’uns deu mesos. El cost total aproximat és d’1 milió d’euros, que assumiria majoritàriament (al voltant del 75%), i com a contrapartida, el grup inversor del supermercat després que es procedís a la requalificació dels terrenys. La resta, l’aportarà l’Ajuntament «sense cap cost per als veïns», segons ha puntualitzat Uró, perquè els diners sortiran d’un dipòsit que s’ha anat engruixint amb el temps «dedicat únicament a aquest tipus d’operacions».

Un aparcament alternatiu

Prèviament a l’obra del parc, l’Ajuntament ja té en marxa el projecte d’habilitació d’una nova zona d’aparcament, de mig centenar de places, que s’ubicarà en un solar, ara també en desús, al mateix carrer de Jaume Balmes, uns metres més amunt d’on hi haurà la zona verda. Amb aquesta obra, que ja està en fase de licitació, i els aparcaments que es mantindran en el futur parc, es pretén compensar la pèrdua de places que comportarà l’obra del gran pulmó verd.