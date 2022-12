Un tren de la línia R4 que circulava de Barcelona a Manresa ha quedat aturat aquesta nit a prop de l'estació de Sant Vicenç de Castellet poc abans de les 10 de la nit. Al comboi hi viatgen unes 150 persones, segons fonts de la mateixa companyia.

L'empresa Adif, responsable de la instal·lació, ha indicat que el tren s'ha aturat per un problema de manca de subministrament elèctric, que els tècnics estaven intentant determinar per poder resoldre. Es tracta d'un problema elèctric i no hi ha accidentats.

A les 10 de la nit, Renfe ha explicat que surt un tren de Manresa per poder rescatar els ocupants del tren aturat i poder arribar fins a la capital del Bages.

Tècnics d’Adif reparen l'avaria i es recupera la circulació per les dues vies entre Sant Vicenc de Castellet i Manresa.