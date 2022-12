Després d’un parèntesi de dos anys a causa de la covid, Món Sant Benet tornarà a ser aquest Nadal l'escenari del seu peculiar pessebre vivent. El complex cultural acollirà la tercera edició de la cita nadalenca i ho farà amb canvis en algunes escenes i en el seu recorregut. El pessebre, que és l’únic a tot Catalunya que passa íntegrament dins un monestir mil·lenari, es podrà veure els dies 17, 18 i 26 de desembre i 1 de gener, en tres sessions diàries.

La Fundació Catalunya La Pedrera recupera enguany el pessebre vivent de Món Sant Benet, que va néixer el Nadal del 2018 i es va consolidar el 2019 amb prop de 4.000 visitants. Les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19 van fer inviable la seva representació els dos darrers anys i ara es reincorpora de nou a l’agenda d’actes nadalenca. L’espectacle compta amb un centenar d’actors majoritàriament del territori, i combina la representació d’escenes amb l’aplicació d’efectes d’última generació com videoprojeccions de gran format.

A banda de la recreació de les escenes tradicionals de qualsevol pessebre com el naixement, l’anunciació, l’adoració o el Reis d’Orient, la proposta de Món Sant Benet incorpora situacions de l’edat mitjana, que van des de la vida monacal que tenia lloc dins els murs del monestir a la recreació d’escenes quotidianes amb gent del poble de protagonista. Segons fonts de la Furnació Catalunya La Pedrera, enguany s’han variat algunes escenes respecte a les edicions anteriors i s’ha canviat el recorregut, ampliant-lo a nous espais per on no es passava.

L’espectacle nadalenc, que està dirigit per l’actriu i directora teatral Tàtels Pérez amb el suport de Sara Manzano a la producció, es podrà veure quatre dies. Serà el 17, 18 i 26 de desembre i l’1 de gener, en tres sessions diàries, a les 6, les 7 i les 8 del vespre. Les entrades, que ja són a la venda a la web de Món Sant Benet, valen 12 euros en els cas dels adults i 6 els nens. L'èxit de les dues edicions celebrades, el marc incomparable i la particularitat d’estar ambientat a l’època monacal fan del pessebre de Sant Benet una de les grans cites nadalenques del territori.