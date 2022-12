Sant Joan de Vilatorrada ha inaugurat aquest diumenge al migdia el tram del carrer Major que faltava per deixar-lo igual al de la resta de carrer que creua pel mig de la població. S’ha convertit en una calçada única amb prioritat per als vianants.

A les voreres hi ha lloses de formigó, i a la zona de trànsit de vehicles que és a la mateixa alçada, un paviment asfàltic. Ara només faltarà urbanitzar la plaça de l’església per uniformitzar un dels carrers principals de la població. El projecte està fet, però falten els diners.

Aquest diumenge al migdia hi ha hagut la inauguració oficial de l’obra, que ha durat cinc mesos. Va del carrer Migdia fins al carrer Riu Cardener. No tan sols ha canviat d’aspecte i s’ha dut a terme amb el mateix criteri que el 2010 es va fer a l’altre tram del carrer Major, sinó que també s’ha renovat el clavegueram. Tenia més de 70 anys i començava a donar senyals de fatiga.

L’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, acompanyat per regidors i regidores de l’Ajuntament, ha tallat la cinta. Després han passejat pel tram nou de trinca i, al mig, s’han dut a terme els parlaments.

Solernou ha confessat que estava una mica nerviós perquè «és la primera inauguració que faig com a alcalde». Ha agraït la paciència de veïns i comerciants durant els cinc mesos d’obres, i ha destacat que a part de la nova fesomia del carrer, s’ha fet una intervenció «de les que no es veuen però que és importantíssima», en referència a la renovació del clavegueram.

L’alcalde ha afirmat que l’Ajuntament continuarà treballant per millorar la població i ha demanat la complicitat de tothom per actuar amb civisme.

També ha intervingut a l’acte el regidor d’Urbanisme, Marc Barons. Ha destacat que només faltarà arreglar la plaça de l’Església perquè tot el carrer Major sigui uniforme i d’una sola calçada. Ha explicat a Regió7 que el projecte està fet, però que falta el finançament.

Ha destacat, igualment, que la claveguera que passava per sota el tram que s’ha arranjat tenia més de 70 anys. «Es començava a esfondrar i hi havia filtracions. Cada cop que passava un camió pesant em feia patir».

Al llarg del nou tram s’ha senyalitzat 16 places d’aparcament controlat i també hi ha mobiliari urbà com bancs que, segons alguns dels presents, són massa a tocar a la zona de trànsit. Al terra hi ha senyalitzat que no es pot anar a més de 20 i faltaran els nous fanals, que s’instal·laran amb llums led més endavant.

Les obres han tingut un pressupost de 316.000 euros que ha aportat la Diputació de Barcelona.