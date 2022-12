L'Ajuntament de Súria ha enllestit les obres d’arranjament del primer tram del camí de Cererols, una actuació que s’ha desenvolupat en tres fases. Aquesta millora s’ha portat a terme en un tram d’uns 300 metres, amb l’objectiu de resoldre les problemàtiques detectades d’evacuació d’aigües i manteniment.

El tram afectat per les obres enllaça directament amb la carretera C-55 per accedir al nucli de Cererols. La millora d’aquesta última fase ha consistit en l’execució d’una part de la cuneta i la instal·lació d’una barrera mixta de fusta i acer per millorar la seguretat i afavorir la integració paisatgística amb l’entorn.

D’aquesta manera han estat completades les actuacions que es van dur a terme els anys 2020 i 2021, amb la pavimentació del camí des de l’enllaç amb la carretera fins al final del tram de més pendent. El pressupost d’obres d’aquesta última fase ha estat de 18.918,34 euros. L’actuació ha estat impulsada per l’àrea municipal de Via Pública, amb la coordinació de l’àrea municipal d’Urbanisme.