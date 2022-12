Els municipis de Súria i Cardona van celebrar aquest diumenge, 4 de desembre, la Festa de Santa Bàrbara, patrona de la mineria, amb actes lúdics i de record a la història d’aquesta activitat i a les persones que n’han format part al llarg de més d’un segle.

A Súria, el programa d’actes va començar al matí amb l’ofrena al Monument de la Mineria, amb la presència de membres de la plantilla d’ICL Súria, representants del comitè d’empresa, de la direcció minera i de l’Ajuntament. Després de les ofrenes florals del comitè d’empresa i de la direcció d’ICL, el president del comitè d’empresa, David Sibila, va recordar que la mina de Súria és «la més antiga del món» en actiu del sector de la potassa.

Enguany es compleixen 110 anys del descobriment del jaciment potàssic de Súria, que va ser el tercer a nivell internacional. El president del comitè d’empresa ha remarcat que, al llarg d’aquesta llarga història, «ens hem adaptat als canvis, superant adversitats i desafiaments, sense deixar de ser nosaltres mateixos: miners». El representant de la plantilla minera va reivindicar «el nostre dret a batallar per la nostra activitat» davant dels nous reptes del segle XXI, i tenint presents les anteriors generacions de miners i les persones que hi han perdut la vida.

L’acte d’ofrena floral al Monument de la Mineria va acabar amb l’himne de Santa Bàrbara i una tronada a càrrec del Tro Gros. El programa d’actes de la Festa de Santa Bàrbara va continuar al llarg de tota la jornada amb diferents activitats per a la plantilla. L’organització d’aquestes activitats és a càrrec del comitè d’empresa d’ICL Súria, amb el suport de l’Ajuntament de Súria i entitats de la vila.

Per la seva banda, Cardona va homenatjar aquest diumenge els miners que van perdre la vida a la Muntanya de Sal en el marc dels actes de Santa Bàrbara. Com cada any, el Parc Cultural de la va acollir l’acte institucional amb parlaments i l’ofrena al monument al miner. Tot seguit, es va encendre la flama del memorial i es van llançar 77 salves en memòria dels miners que hi van perdre la vida.

En acabar, hi va haver una actuació musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música Musicant i un refrigeri a l’antiga central elèctrica de la Muntanya de Sal. L’acte, que era obert a tothom, estava organitzat per l'Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica.