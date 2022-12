El Bages ha donat a conèixer la seva oferta de turisme de reunions a la fira IBTM World Barcelona, un certamen internacional del sector de turisme de reunions, incentius, conferències i exposicions. En el marc d’aquesta fira, Bages Turisme va presentar-se davant de potencials clients internacionals, sobretot europeus. L'acció ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona i el Barcelona Convention Bureau.

La proposta de valor del Bages s’enfoca en la ubicació, propera a Barcelona però allunyada de les aglomeracions, amb Montserrat com a principal pol turístic i amb altres atractius desconeguts que en potencien l’autenticitat i el factor de descoberta de noves propostes; l’oferta d’espais per celebrar esdeveniments corporatius, des d’espais singulars com castells, monestirs o museus fins a allotjaments rurals, hotels i cellers; i l’oferta d’activitats complementàries per a grups que es poden fer a la comarca.

A més, també es va presentar la Meeting Planner Guide del Bages, un document que recull tota l’oferta de la comarca en l’àmbit del turisme de reunions. Es tracta d’un fullet informatiu on són presents 75 empreses i que està pensada per facilitar la feina als organitzadors d’esdeveniments a l’hora de cercar proveïdors i emplaçaments per als seus actes i viatges d’incentius.

Oferta d’enoturisme

El Bages també va tenir presència a la fira a través de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages, que va ser una de les participants a la presentació de les Rutes del vi de Barcelona, juntament amb les rutes de la DO Penedès i la DO Alella. En una trobada amb compradors internacionals liderada per la sommelier i influencer Meritxell Falgueras es va donar a conèixer l’oferta d’enoturisme orientada a esdeveniments corporatius.

El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, valora molt positivament aquesta acció, «que ha permès fer nous contactes entre professionals del sector i donar a conèixer l’oferta de la comarca».