El bisbat tornarà a Maians els terrenys immatriculats, però no les edificacions

L’Ajuntament de Castellfollit del Boix ha arribat a un acord amb el Bisbat de Vic en relació a la immatriculació que afecta l’església de Sant Andreu, la casa rectoral i el cementiri del nucli agregat de Maians segons el qual la diòcesi anul·laria la doble immatriculació i tornaria tots els terrenys als veïns del poble, però no les edificacions. En aquest sentit, Unió de Pagesos, que és qui va denunciar el febrer passat la doble immatriculació d’aquests béns, denuncia que no tan sols els terrenys són de propietat veïnal, sinó també les edificacions i reclama que el conjunt s’ha de tornar en la seva integritat als veïns de Maians.

L’Ajuntament de Castellfollit i la parròquia han anunciat que han arribat a un acord segons el qual el bisbat «farà els passos corresponents davant del registre per tal que quedi clar que el terreny sobre el qual s’edifica el conjunt del qual la parròquia de Sant Andreu n’és titular (el temple, el cementiri i la rectoria) és de propietat veïnal», respectant així la voluntat dels donants. Les dues parts també asseguren que han acordat col·laborar per a la necessària restauració del temple parroquial.

El responsable per les immatriculacions de l’Església d’Unió de Pagesos, Joan Casajoana, critica l’acord al qual han arribat el consistori i el bisbat per al retorn només del terrenys immatriculats, però no de les edificacions que hi ha al damunt. Segons Casajoana, al·legar que segons el dret canònic les edificacions són de la parròquia «és l’opinió del bisbat, però no pot ser mai l’opinió de l’Ajuntament, ni del poble». Per tant, creu que no tan sols els terrenys són de propietat veïnal, sinó també el temple, la casa rectoral i el cementiri i, per tant, «s’han de tornar en la seva integritat als veïns de Maians, anul·lant, així, la doble immatriculació il·legal».

Entre altres greuges, Casajoana apunta que aquest acord «condemna els veïns de Maians a haver d’assumir el cost de les obres de restauració de l’Església de Sant Andreu sense comptar amb la Diputació de Barcelona que va condicionar el seu suport econòmic al fet que no estigués immatriculada per l’Església». El representat d’Unió de Pagesos hi afegeix que «és la manera generalitzada de procedir de l’Església: el bé és meu, però el poble en paga el manteniment».

Unió de Pagesos i l’Associació de Micropobles de Catalunya van denunciar el febrer passat la doble immatriculació de l’església de Sant Andreu de Maians, la casa rectoral, el cementiri i la plaça que hi ha davant de la capella, al terme de Castellfollit del Boix, on van fer una concentració per denunciar aquests fets. Segons les entitats denunciants, el Bisbat de Vic hauria registrat a nom de la parròquia aquest conjunt de béns el 2012, quan ja constaven com a propietat dels veïns des del 1871.Per revertir aquesta situació, l’Ajuntament de Castellfollit va assegurar que negociaria amb el bisbat per anul·lar aquest registre i retornar la propietat al poble i el bisbat va dir que si hi havia hagut un error estava disposat a esmenar-lo.

Segons les entitats, el Bisbat de Vic va immatricular el conjunt de propietats de Maians el 13 de febrer del 2012 al·legant el seu ús per al culte catòlic des de finals del segle XVIII. A més, subratllaven, el bisbat va efectuar la immatriculació sense presentar cap mena de document, com ara escriptures o títols de propietat, sense passar per la notaria, ni comunicar-ho a l’Administració ni als afectats, com tampoc als feligresos.

La lluita sindical continua

Segons explica Casajoana, Unió de Pagesos i tots els ajuntaments de Catalunya han demanat comparèixer a la Comissió de Justícia del Parlament per demanar les notes simples dels Registres de la Propietat, a partir de les quals creuen que els béns immatriculats per l’Església a Catalunya «poden ascendir a uns 9.000 ja que, és habitual que al Registre hi hagi inscrits complexos que incloguin diversos béns».

En la mateixa línia demanaran, també, que el Parlament requereixi a la Generalitat que insti al Govern de l’Estat a cancel·lar totes les immatriculacions des de l’aprovació de la Constitució, el 1978, «per inconstitucionalitat sobrevinguda». El 2018, Unió de Pagesos ja va comparèixer a la Comissió de Justícia del Parlament a resultes de la qual el Departament de Justícia va concloure en un estudi que l’Església, a Catalunya, havia immatriculat 3.722 béns sense cap títol que n’acredités la propietat.