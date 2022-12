El passeig 1 d’Octubre de Sallent es transformarà en un aparador d’artesania i productes relacionats amb el Nadal amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia el proper diumenge 18 de desembre. S’hi podran trobar des de pessebres i tions fins a objectes de regal, bijuteria, roba i alimentació. Les entitats de Sallent seran a la fira i els comerços locals obriran portes aquell dia i també tindran parada al carrer.

En aquesta edició, la Fira de Santa Llúcia tindrà 65 parades que es complementaran amb activitats lúdiques i musicals per a tots els públics. Tal com ha explicat Laia Rodríguez, monitora de l’Agrupació Roques Albes, que és l’entitat que organitza la fira, hi haurà actes durant tot el dia, posant accent a la cultura popular i a les activitats més familiars, convertint un any més la jornada en un preludi de les festes de Nadal perquè "la gent surti al carrer" i, a la vegada, una oportunitat "per potenciar l’artesania i incentivar el comerç".

Entre el ventall de propostes, Rodríguez ha detallat que es comptarà amb les actuacions dels Combos de l’Escola de Música Cal Moliner de Sallent a la plaça de Cal Teia, a dos quarts d’11 del matí, i se celebrara una trobada de cultura popular amb els Bastoners de Sallent, els gegants Joana la Negra i el Maqui, els Gegantons de Sallent, l’Esbart Vila de Sallent i els Castellers Pica-Polls d’Artés, a les 11 al passeig 1 d’Octubre. L’espai, on es va traslladar la fira fa dos anys per la pandèmia, permet esponjar més les parades i els visitants hi poden fer un recorregut circular. "Per espai, lloc i acollida és on es fan la majoria d’activitats", ha valorat Rodríguez.

Com a novetats, hi haurà la música de Combo Ara, un grup femení de versions, per acompanyar el vermut a càrrec de Carrilet i Roques Albes, a dos quarts d’1, i a les 2 el dinar popular organitzat per exmonitores de l'agrupació. Els tiquets es poden adquirir a la botiga Bosch a un preu de 7 euros.

A la tarda, el programa continuarà amb un concurs de jocs gegants del CAE, dinamitzat per les monitores de Roques Albes, a partir de les 4. L’arribada del patge reial amb coca i xocolata per a tothom serà a dos quarts de 6, i una hora més tard, es farà el tradicional Ball de Bruixes de Sallent i rom cremat pel tancament de la fira. L’Ateneu Popular Rocaus acollirà el concert de Tremendafarraz, a les 8 del vespre.

Propostes nadalenques

El programa d’activitats prenadalenques és, això sí, molt més ampli. L’Ajuntament de Sallent anima els sallentins i visitants a participar en una gran varietat de propostes culturals i d'oci durant aquestes setmanes. Així, el diumenge 11 de desembre, se celebrarà ja el concert Veus Solidàries per col·laborar amb La Marató de TV3, que compta amb la participació altruista de diferents artistes. El concert es farà a la Sala Jordi Fàbregas de l'espai cultural Fàbrica Vella, a les 6 de la tarda, i es venen entrades pel sistema de taquilla inversa.

La responsable de Fàbrica Vella i directora de l’Escola de Música Cal Moliner, Ruth Matamala, ha recordat que el projecte va néixer gràcies a Berta Portabella, Climent Ribera i l’Associació cultural Qüestió de 4, per destinar els beneficis a la causa de La Marató. "A Fàbrica Vella ho mimem i ho cuidem des de 2019, coproduint-ho amb la Berta Portabella, els participants majoritàriament son artistes sallentins o que tenen un vincle amb el municipi", ha expressat Matamala. L’acte començarà amb una petita xerrada sobre el tema de La Marató, dedicada a la salut cardiovascular.

Per altra banda, el 16 de desembre, el divendres abans de la Fira de Santa Llúcia, es farà l’encesa de llums de Nadal de Sallent, acompanyada d'una tarda festiva amb diferents activitats. A la plaça Anselm Clavé es farà un berenar amb coca i xocolata per als infants, mentre es podrà fer cagar el tió, a partir de dos quarts de 5. A la mateixa plaça, a partir de les 6, es projectarà un mapping i es farà l’encesa de les llums de Nadal. A la plaça de la Verdura s’instal·larà una bola de Nadal i, als carrers del centre comercial, es farà un espectacle itinerant a càrrec de la Cia. Filigranes, de 5 a 7.

La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Luna, ha animat a "comprar al comerç local" i ha destacat que des del consistori s’incentiven les activitats per aquestes dates per promoure’l.

L’encesa de llums de Nadal d’enguany es fa més tard de l’habitual i també es redueix l’horari d’il·luminació nadalenca, que es concentrarà a la tarda mentre els comerços tenen obert. Aquest fet respon, segons Luna, a la voluntat de sumar-se a l’estalvi del consum d’energia i fer un gest respectuós amb el medi ambient.

Concurs d’aparadors

El concurs d’aparadors de Sallent premiarà els tres millors aparadors dels establiments participants a partir del criteri d'un jurat, però en aquesta edició també posa a prova la creativitat dels infants de Sallent. Als aparadors que participen al concurs, una quarantena, s’hi trobaran les postals de Nadal elaborades pels nens i nenes de les escoles de Sallent des de P3 fins a 4t de primària.

Prop de 400 alumnes de les escoles Torres Amat, Vedruna Sallent i els Pins de Cabrianes han elaborat unes postals amb molt de color

Els participants entraran en un sorteig d'un lot de joguines i un llibre de lectura, que serà retransmès en directe per Ràdio Sallent el 18 de desembre, durant la Fira de Santa Llúcia.