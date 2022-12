Els escolans del monestir de Montserrat han triat com a bisbetó de 2022 Lluc González Espelt, de Barcelona, que vas ser proclamat com a tal aquest dimarts, 6 de desembre, festivitat de Sant Nicolau (patró dels infants). A Montserrat, aquest esdeveniment es viu d’una manera especial des de fa molts segles –els orígens són medievals. Aquest dia, per tant, un noi de primer curs del cor és revestit amb la roba pròpia d’un bisbe, en record al bisbe Nicolau, i gaudeix durant el seu breu regnat d’un seguit de privilegis, com ara de triar el menú del dinar d’aquell dia per a tots els escolans, un àpat que comparteixen amb el P. Abat de Montserrat o escollir la Salve Regina que canten al migdia a la Basílica.

El bisbetó és un alumne dels petits, que surt escollit pels seus companys de l’Escolania. L’elecció del bisbetó es duu a terme a través d’unes primàries, i després d’una "intensa i democràtica” campanya electoral, que té lloc el dia de Santa Cecília, patrona de la música (22 de novembre). Els candidats no fan propaganda per a ells mateixos, sinó que són els seus companys els qui preparen la seva campanya i els discursos corresponents. Darrera de tot aquest procés electoral hi ha un treball educatiu de valors: els nois no poden anar contra cap candidat, sinó només a favor d’aquell que volen que surti elegit. D’altra banda, viuen de manera pràctica els valors de la democràcia, i ho fan de manera intensa i amb molta il·lusió. En la festa d'aquest any, a més dels familiars, monjos, educadors i molts antics escolans de diferents generacions, hi ha assistit el bisbetó de fa 25 anys. Els escolans van representar la Llegenda de Sant Nicolau, sota la direcció de Llorenç Castelló, i a la segona part van oferir un concert de Nadal.