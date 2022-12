Un any més el Pavelló municipal Rafa Martínez es convertirà en el saló de la infància i la joventut de Santpedor, el Món del Joc, durant el període de les vacances de Nadal. Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 4 a 8 de la tarda, els nens i nenes de 0 a 14 anys podran gaudir de diferents activitats de lleure infantil i juvenil com ludoteca, inflables, tallers, maquillatge, jocs de taula i rocòdrom, entre altres.

El preu de l’entrada és de 5 euros per dia, amb la possibilitat d’abonament de tres dies per 12 euros i abonament complet per 20. Els més petits podran gaudir de preus d’entrada reduïts. L’última edició del Món del Joc va comptar amb centenars de visitants i amb molt bona valoració tant del públic com de l’organització.