Fonollosa deixa per a l’any vinent la recuperació de la Nit Viva

La comarca del Bages encara no podrà gaudir enguany d'una de les grans cites de les festes nadalenques: la Nit Viva de Fonollosa, que la covid va obligar a suspendre en les dues darreres edicions. El muntatge nadalenc, que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle amb escenes dinàmiques, bona part de les quals transcorren per l’interior de cases particulars, no es reprendrà enguany per «qüestions organitzatives». Així ho han confirmat fonts de l’organització de d’esdeveniment nadalenc que asseguren que «ens hem posat a treballar amb la gent del poble per què sigui possible de cara a l’any vinent».

La Nit Viva és un muntatge que té la particularitat de tenir format de pessebre vivent, però que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle amb una cinquantena d’escenes situades en cases i espais centenaris del Raval del Sastre, amb fins a tres generacions seguides de famílies que hi participen. El muntatge, que havia celebrat tretze edicions ininterrompudament fins al Nadal del 2019, va batre en la seva darrera edició un rècord de participants i unes 2.300 persones van gaudir de l’espectacle nadalenc en les vuit funcions que hi va haver durant les quatre jornades programades. L’altra gran cita nadalenca del municipi, el Pessebre Vivent del Bages, que té lloc a les Torres de Fals i que l’any passat ja es va recuperar, farà aquest any un total de 12 funcions, del 17 de desembre al 8 de gener.