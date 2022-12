El 12 de desembre del 1997, a les 12 del migdia, l’aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol, tallava la cinta que donava per inaugurat el darrer tram en obres de l’Eix Transversal, que connectava definitivament Lleida i Girona. D’aquesta manera, culminaven sis anys d’obres d’una carretera de 150 quilòmetres, que va tenir un cost de 450 milions d’euros.

La boca oest del túnel de Fontfreda, a prop de Vic, va ser l’escenari escollit per inaugurar l’Eix Transversal, avui fa 25 anys, que connectava la capital del Segrià amb la del Gironès passant per Cervera, Calaf, Vic i Manresa. L’acte encapçalat pel president de la Generalitat, que va convidar a la societat civil a treure partit de la nova via, va comptar també amb la presència dels consellers Pere Macias, Artur Mas, Ignasi Puigdollers i Francesc Xavier Marimon i 2.000 persones de totes les comarques que travessa i voreja l’eix.

Així, es feia realitat una de les obres més emblemàtiques del govern de la Generalitat de Catalunya, que es va començar a construir el 1991 i que ja havia estat projectada el 1935, durant el govern republicà. El nou eix, que creua vuit comarques i diferents vies que el comuniquen amb gairebé tot el país, trencava l’estructura radial de la xarxa de carreteres de Catalunya i obria noves possibilitats de comunicació.

Els primers trams acabats de l’eix es van posar en servei el 1993, dos anys després d’haver-se iniciat les obres i el tram Vic-Girona, el primer que connectava dues grans ciutats, es va obrir al trànsit el setembre del 1995. Unes setmanes abans de la darrera tallada de cinta també s’havien inaugurat els trams de la Segarra i els que transcorren per l’Anoia. Finalment, fa 25 anys, quedava oberta al trànsit la columna vertebral de la Catalunya interior.