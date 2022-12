L’Ajuntament de Santpedor ha habilitat una nova àrea d’emergència just al costat d’on era és ara, tancada i amb accés restringit per als veïns. A partir del 9 de gener, només s’hi podrà accedir amb la targeta electrònica de cada domicili.

L’àrea d’emergència està pensada únicament per aquells casos en que no es pot utilitzar el porta a porta i per casos d’emergència i excepcionals però no per a un ús normalitzat. A l’inici del porta a porta, l’any 2004, l’Ajuntament va decidir que l’àrea d’emergència fos d’accés lliure, però supeditada a que se’n fes un bon ús. Segons fonts del consistori, s’han detectat conductes incíviques continuades en el temps que fan impossible mantenir-la neta i fer una bona gestió dels residus. Per això, a partir del 9 de gener l’accés serà restringit i, llevat d’excepcions, només s’hi podrà accedir 15 vegades l’any.

Al llarg d'aquest mes de desembre es farà arribar una carta als veïns, amb la qual, un cop correctament emplenada, s’haurà d’anar a recollir la targeta a la mateixa àrea d’emergència (carrer de la Rasa, 56) del 9 al 31 de gener, de dilluns a divendres entre les 9 del matí i les 8 del vespre. Passat aquest període, caldrà anar a recollir la targeta a l’oficina del reciclatge. Totes les persones que no rebin la carta, hauran de posar-se en contacte amb l’oficina de reciclatge directament.