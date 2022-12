Deu joves han completat aquest desembre el Programa Treball i Formació que els ha permès tenir un primer contacte amb el món laboral fent tasques de suport als serveis de transport i menjador escolar. Els deu joves, tutelats i extutelats per la Generalitat de Catalunya, han completat la formació que té com a objectiu fer possible una primera experiència laboral entre un sector de la població especialment vulnerable.

Durant dotze mesos els joves han completat un total de 135 hores de formació transversal i han rebut suport d’una persona acompanyant que els ha fet el seguiment a partir de tutories individuals i grupals. Concretament, han donat suport a les línies de transport de les escoles la Flama, Serra i Húnter, Muntanya del Drac (Manresa) i Escola Montserrat (Sant Salvador de Guardiola). I també han donat suport al servei de menjador escolar de les escoles les Bases, Valldaura, Pare Algué, Serra i Húnter (Manresa), Monsenyor Gibert (Sant Fruitós de Bages), Riu d’Or (Santpedor), Sant Vicenç (Sant Vicenç de Castellet) i Doctor Ferrer (Artés). El Consell Comarcal del Bages els ha organitzat un acte de comiat que ha comptat amb l’assistència del president de l'ens, Eloi Hernàndez Mosella, de la vicepresidenta segona i consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada, Eulàlia Sardà Bonvehí, i de la consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura, Sílvia Tardà Serrano.