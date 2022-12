La millora de voreres i l’accessibilitat de cinc vials del nucli urbà ha estat la proposta més votada dels primers pressupostos participatius que s’han convocat a Cardona, i que ha culminat amb una participació propera al 20% ciutadans que hi tenien dret. Just per darrera ha quedat la proposta de construcció d’una gossera municipal, i en tercer lloc la de millora i adequació de diversos parcs infantils.

La guanyadora ha quedat a molta distància de la resta, ja que ha obtingut 298 vots, el 43% del total d’emesos, ja que la segona n’ha obtingut 146 (el 21,1%). Amb aquest resultat, a priori només es podrà executar la guanyadora, ja que es va presentar amb un pressupost estimat de 35.000 euros, que equival a l’import total que l’Ajuntament ha destinat a aquest primer pressupost participatiu. El consistori ja ha confirmat que es portarà a terme al llarg de l’any vinent. La proposta inclou portar a terme la millora de voreres i l’accessibilitat del passeig Mossèn Joan Riba, Barri Nou, carrer Rodes, Compte Borrell II i Pietat. En total han pres part en aquesta convocatòria un 690 persones amb dret a vot, el que suposa el 17,24% dels que podien fer-ho. Cal tenir present que cada participant podia emetre fins a un total de 3 vots, és a dir, escollir 3 de les 22 propostes que es van sotmetre a votació. La modalitat de votació híbrida, presencial i telemàtica, ha permès comptabilitzar 1.921 vots totals. El consistori celebra l’alta participació en la primera experiència dels pressupostos participatius a Cardona. A banda de la guanyadora, la resta de la llista de propostes ha quedat de la següent manera, segons el nombre de vots acumulats. Gossera municipal (146 vots), pavimentació de la pista esportiva de la Coromina (132 vots), millora i adequació de diversos parcs infantils (123 vots), ruta saludable a la Coromina (113 vots), il·luminació i arranjament del passatge de les Oliveres (109 vots), nou parc infantil a la Fira de Baix (109 vots), renovació de la font d’aigua de la Plaça Santa Eulàlia (105 vots), taula de ping-pong i pista de petanca a la zona esportiva de la Coromina (98 vots), espai de socialització per a gossos i pipi-can (92 vots), adequació de la Torre de Meer i creació zona verda (85 vots), arranjament de fonts i zones d’esbarjo (84 vots), asfaltar la zona d’aparcament escoles Escasany (71 vots), millores al Teatre Els Catòlics (70 vots), renovació llums Nadal (57 vots), nou parc infantil Pietat (48 vots), lavabos públics al Parc Raval (47 vots), il·luminació de colònies Arquers (34 vots), escultura del nen del ball de bastons (30 vots), il·luminació nocturna de la façana de l’ajuntament (25 vots), adequació i millora dels banys públics del parc del Miracle (24 vots) i pista de ball del Raval de Sant Joan (21 vots). El procés de participació ciutadana es va iniciar el passat mes de setembre amb el període per presentar propostes, de les quals se’n van triar 22, per tal d’involucrar els cardonins i cardonines en l’elaboració d’una part d’inversió dels pressupostos municipals de l’any 2023.